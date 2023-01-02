الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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منوعات

فى ذكرى وفاته.. كيف استطاع وحيد حامد أن يعبر عن الواقع بأعماله؟

وحيد حامد
وحيد حامد

تحل اليوم الذكرى الثانية لوفاة كاتب الروائع وحيد حامد، والذي رحل عن عالمنا في الثاني من يناير عام 2021، فقد عُرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري بشكل يصل لكافة طوائف المشاهدين.

 

عمل وحيد حامد، مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة وعاطف الطيب، فقد حاز عن أعماله على عدة جوائز، ففي 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

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بالتزامن مع ذكرى وفاتة، ترصد «الدستور» أشهر أعماله التي لمست قلوب وعقول المشاهدين، وحملت في طياتها الكثير من الرسائل الفنية المميزة.

 

البريء:
فيلم البريء، من روائع السينما المصرية، حيث سلط الكاتب وحيد حامد، الضوء على كيفية استغلال جهل بعض فئات الشعب في الوصول لأهداف سياسية، الفيلم من بطولة الفنان أحمد ذكي، محمود عبد العزيز، إلهام شاهين، حسن حسني، الفيلم أنتج عام 1986.

 

الراقصة والسياسي:
الراقصة والسياسي فيلم تناول بعض أنواع الظلم والتعسف في استعمال السلطة وضياع الأخلاق، فقد كشف عن أسرار وخبايا كبار المسئولين في الدولة، الفيلم من بطولة الفنانة نبيلة عبيد صلاح قابيل ومصطفى متولي، وعرض في عام 1990.

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الهلفوت:
يعتبر فيلم الهلفوت، والذي عرض في عام 1985، من علامات السينما المصرية، حيث سلط الضوء على أحد فئات المجتمع وهم الحمالين، وكيف ترئ هذه الفئة الطبقات العليا، الفيلم من بطولة عادل إمام وسعيد صالح وإلهام شاهين وحسين الشربيني وصلاح قابيل، ومن تأليف وحيد حامد ومن إخراج سمير سيف.

 

اللعب مع الكبار:
اللعب مع الكبار، هو فيلم مصري عرض عام 1991، بطولة عادل إمام وحسين فهمي ومحمود الجندي وعايدة رياض، من تأليف وحيد حامد ومن إخراج شريف عرفة، حيث يحكي الفيلم عن حسن بهلول والذي يجسد دوره عادل إمام، كنموذج للإنسان البسيط الذي أجبرته ظروف الحياة على أن يعيش حالة البطالة، فهو لا يعمل ولا يستطيع حتى الزواج من خطيبته.

 

يحاول أن يعيش حياته التي يصبغها بعبثية جميلة، معتمداً على قدراته وخبراته في الحياة، واقعة مظلم وآماله محطمة، إلا أنه يملك قدراً كبيراً من الحب والإحساس بالمسئولية تجاه وطنه، فعندما يجري حسن اتصالاً بجهاز أمن الدولة، ويتحدث إلى الضابط والذي يجسد دوره حسين فهمي، ليبلغه عن توقيت حريق سيحدث في أحد المصانع في اليوم التالي.

الراقصة والسياسي السينما المصرية الفنان أحمد ذكي الكاتب وحيد حامد شريف عرفة عاطف الطيب فيلم الهلفوت

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