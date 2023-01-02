الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

المحافظة على التراث المصرى.. ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى الخميس

مكتبة القاهرة الكبرى
مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك؛ برعاية قطاع شئون الإنتاج الثقافي؛ ندوة بعنوان "المحافظة على التراث المصرى"، في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الخميس الموافق 5 يناير الجاري.

 

يتحدث في الندوة دكتور مهندس ماجد الراهب رئيس مجلس إدارة جمعية المحافظة على التراث المصري، ويديرها ياسر مصطفى عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى.

 

منذ تأسيس جمعية المحافظة على التراث المصرى بتاريخ عام 2006 والجمعية حريصة على التصدى لكل القضايا الأثرية والتراثية التي تشكل تحدي لكل المهتمين بالتراث المصرى بكل روافده، منها الأرض الأثرية المحيطة بدير أبو مقار وادى النطرون والتي تبلغ أكثر من 1000 فدان والتي أستولى عليها أحد المستثمرين متعللا بزراعتها وتصدير إنتاجها، ولكن الجمعية أطلقت حملة لوقف هذا التعدى وإرجاع الارض للدير حتى كللت مسعاها بالنجاح وتم إسترداد أغلب الأرض.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏الشاهر ندوة ثقافية بعنوان المحافظة على التراث المصري بمكتبة القاهرة الكبرى تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بر عاية قطاع شؤون الإنتاج الثقافى وبإشراف ياسر مصطفی عثمان - مدير عام المكتبة مساء الخميس ۱۲/// ٢٠م ندوة ثقافية بعنوان المحافظة على التراث المصري يتحدث فى اللقاء دكتور /مهندس ماجد الراهب يدير اللقاء ياسر مصطفى عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى العنوان ١٥ ش محمد مظهر الزمالك القاهرة التليفون ٢٢٢٢٢٢٢٢٢ برجاء ارتداء الكمامة‏'‏

ويشهد شارع المعز بدور الجمعية فى إرجاعه مرة اخرى ليظل شارع مشاه ومتحف مفتوح كما كان في عهد وزير الثقافة فاروق حسني والذى انتهك في عهد مرسى وقامت الجمعية بعمل وقفة إحتجاجية بالشارع وخاطبت كل المسئولين حتى يعود مره أخرى كما كان، وايضا كللت مساعى الجمعية بالنجاح وتم غلق الشارع مرة أخرى وأصبح يخضع لإشراف القاهرة التاريخية .

 

وفى عهد رئيس الوزراء إبراهيم محلب أرادت الحكومة إنشاء طريق يخترق المنطقة الأثرية بدير وادى الريان بالفيوم، فتصدت لها الجمعية وأقامت مؤتمر صحفي يندد بذلك، وتم تشكيل لجنة برئاسة المهندس ماجد الراهب لمقابلة رئيس الوزراء إبراهيم محلب لوضع البدائل لهذا الطريق والذهاب للدير أكثر من مره للتوفيق بين الرهبان والحكومة، حتى استطاعت الجمعية وضع طريق بديل يتجنب المنطقة الأثرية بالدير، وتم الانتهاء منه بمتابعة الجمعية.

 

وكذلك نجحت الجمعية في وقف تكملة إنشاء كوبرى المشاه الذى يخترق شارع الازهر أمام قبة الغورى وتم إزالة كافة الأعمال التي تعترض البانوراما الأثرية للشارع إستجابة لمساعي الجمعية، والاهتمام بقصر البارون وترميمه وتهيئته لإستقبال الزوار وتحويل موقعه لمنطقة سياحية بعد أن ناشدت الجمعية بأهميته وقدمت عدة مقترحات لتاهيله سياحيا، كما تقوم الجمعية بمحاولات لتأهيل قصر عمر طوسون بمنطقة شبرا.

 

وعلى الصعيد الدولي قامت الجمعية بالتنوية بأهمية توثيق وتسويق رحلة العائلة المقدسة لمصر لتصير حج مسيحى عالمى وكان الفضل للجمعية فى تأسيس لجنة توثيق رحلة العائلة المقدسة والجمعية هى التى تقدمت ببرنامج المسار الذى اعتمدته وزارة الاثار وحاليا يعتبر هذا المشروع من المشاريع القومية التى يوليها الرئيس السيسى اهتماما كبيرا .

مكتبة القاهرة الكبرى المحافظة على التراث المصرى قطاع شئون الإنتاج الثقافى دير أبو مقار شارع المعز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

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