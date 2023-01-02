الرئيس الروسى يدعو نظيره البرازيلى المنتخب حديثا لزيارة موسكو

سلمت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على هامش مشاركتها في حفل تنصيبه رئيسًا لبلاده اليوم الأحد، تضمنت دعوته لزيارة روسيا.

وقالت ماتفيينك،و وفقًا لما نقلته وسائل إعلام عالمية لقد: "سلمت رسالة كتابية من الرئيس الروسي إلى رئيس البرازيل المحترم، وأكدت أننا ننتظر زيارته إلى موسكو في أقرب وقت يسمح جدول أعماله به"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقالت ماتفيينكو إنه "من المهم للغاية أن يكون لكل من روسيا والبرازيل نفس الرؤية لعالم المستقبل، عالم متعدد الأقطاب وعادل، وبالتالي لدينا فرص كثيرة لإقامة تعاون"، وأكدت ماتفيينكو كذلك "استعداد روسيا لتزويد البرازيل بما تحتاج إليه من أسمدة".

دى لويس لولا دا سيلفا اليمين الدستورية، اليوم الأحد، ليتولى رئاسة البرازيل التي تعد أقوى اقتصاد في قارة أمريكا اللاتينية.

ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز: بذلك عاد لولا (77 عامًا) إلى رئاسة البرازيل مرة أخرى بعدما ترأسها مرتين من عام 2003 حتى 2010، فاتحًا الطريق أمام عودة اليسار البرازيلي إلى قصر بلانالتو الرئاسي.

استعداد أمنى مكثف فى البرازيل لضمان الأمن خلال حفل تنصيب الرئيس

أفاد مسئول برازيلي أنه سيتم نشر العديد من قوة شرطة العاصمة برازيليا بنسبة "مئة بالمئة" لضمان الأمن خلال حفل تنصيب الرئيس المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، وسط مخاوف من حدوث أعمال عنف.

وأوقفت الشرطة البرازيلية، السبت الماضي، أحد أنصار الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو خلال محاولته استخدام متفجرات لإثارة "الفوضى" قبل أسبوع من حفل التنصيب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وكان جورج واشنطن دي أوليفييرا سوسا قد وضع عبوة في صهريج بالقرب من مطار برازيليا لكنها لم تنفجر.