طارق الخولى يكشف تفاصيل خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا

كشف طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن تفاصيل خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا.

ووجه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "DMC" مساء الأحد، الشكر الرئيس السيسى على دعمه للجنة العفو الرئاسى باستمرار: "دمج المفرج عنهم مجتمعيا بالتواصل معهم والسعى لتذليل كافة العقبات أمامهم".

أضاف عضو لجنة العفو الرئاسى أنه تم تجاوز الإفراج عن ألف محبوس منذ عمل اللجنة بعد انطباق شروط العفو عنهم.

وأعلن طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين اليوم.