الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ملحمة فنية جديدة لهيثم نبيل بأغانى مسلسل «جعفر العمدة»

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تعاقد المطرب والملحن هيثم نبيل مع (media hub) سعدي جوهر، على تنفيذ أغاني مسلسل "جعفر العمدة"، الذي يخوض به محمد رمضان موسم دراما رمضان 2023، وهو من إخراج محمد سامي.

ويعد مسلسل "جعفر العمدة" هو خامس تعاون يجمع هيثم نبيل بالمخرج محمد سامي، بعد أن أسند له سامي أغاني وموسيقى مسلسلات "ولد الغلابة، البرنس، لؤلؤ، نسل الأغراب"، وحقق هيثم نبيل نجاحًا كبيرًا في تترات وأغاني وموسيقى هذه الأعمال.

ويتعاون بالغناء مع هيثم نبيل في أغاني مسلسل "جعفر العمدة" النجم أحمد سعد، ليكونا ثنائيًا ناجحًا في أغاني الدراما، خاصة أن أحمد سعد قام بغناء 12 أغنية من ألحان هيثم نبيل، الذي قام بكتابة وتلحين 10 أغاني ضمن أحداث مسلسل "البرنس"، ويشارك في كتابة أغاني مسلسل "جعفر العمدة" حتى الآن سارة سعيد وكريم سامي.

ومسلسل "جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.

احداث مسلسل البرنس السيناريو والحوار الملحن هيثم نبيل المخرج محمد سامى تترات المسلسلات جعفر العمدة دراما رمضان 2023

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