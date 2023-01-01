الأحد 01 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تردد قناة إم بي سي بوليود MBC Bollywood الجديد على النايل سات

إم بي سي بوليود
إم بي سي بوليود

يهتم الملايين من محبي السينما والدراما الهندية بالبحث عن تردد قناة ام بي سي بوليود الجديد MBC Bollywood 2023 MBC BollyWood  بعد أن قامت إدارة قناة MBC بتحديث تردد قناة MBC Bollywood، لذا تعمل إدارة القناة على التحديث المستمر للقنوات لإبهار الجمهور ، وتقدم القناة مسلسلات هندية حديثة. 

محتوى قناة ام بي سي بوليود

وتقدم قناة ام بي سي بوليود الأفلام التي تناسب أذواق الجمهور ، وتختص القناة بتقديم محتوى جيد ، وتعرض المسلسلات والأفلام بجودة عالية تناسب المشاهد، لذا تعتبر قناة ام بي سي بوليود MBC Bollywood هي واحدة من أشهر القنوات الهندية في الشرق الأوسط التي تقدم أفضل المسلسلات والأفلام الهندية. تتمتع القناة بقاعدة عريضة من الجمهور تتابع محتوى القناة المتميز من مسلسلات وأفلام مدبلجة لإعجاب الجمهور.

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تردد قناة ام بي سي بوليود MBC Bollywood الجديد على النايل سات

القمر الاصطناعي:    نايل سات.

تردد:  11938

الاستقطاب: عمودي

معلمة الترميز:  27500

معدل تصحيح الخطأ ¾.

يمكنك استقبال التردد على ما يلي:

تردد قناة ام بي سي بوليوود: 11523.

معدل الترميز: 27500.

أهمية قناة ام بي سي بوليوود للمشاهدين

ترجع أهمية القناة لنيلها نسبة مشاهدة جماهيرية عالية في الشرق الأوسط فالقناة تمتلك قاعدة جماهير عريضة تتابع القناة وتتابع المحتوي المتميز الذي تقدمه القناة، فلدي القناة جماهير عريضة يتابعون القناة بشكل مستمر خاصة مع حرص إدارة القناة بتطوير القناة وتقديم مسلسلات وأفلام هندية متنوعة ومتميزة، فالقناة تقدم دراما هندية متنوعة منها الكوميدي والاجتماعي وتقدم مسلسلات الإثارة والتشويق وهي تحوز بنسبة مشاهدة جماهيرية عريضة فلدي القناة قاعدة جماهير عريضة تتابع ما تقدمه القناة من محتوي متميز.

 

تحديث تردد قناة ام بي سي بوليوود

تتميز القناة بتقديم محتوى مميز ، حيث تتمتع القناة بقاعدة عريضة من الجمهور تتابع المحتوى الذي تقدمه القناة ، وتقوم إدارة القناة باستمرار بتطوير القناة من أجل تحديثها ، ويتم عرض محتوى القناة بجودة HD . مستمرة ، وتوفر القناة أيضًا نشرة إخبارية فنية وبرامج فنية من بين المحتويات التي تقدمها من خلال بثها ، ويتم عرض المسلسلات الهندية وترجمتها ودبلجتها إلى اللغة العربية ، وبالتالي يبحث العديد من الجماهير عن التردد الجديد للقناة.

 

تردد : 11938 
معدل الاستقطاب: عمودي 

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

 

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