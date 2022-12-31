يبحث المصريون اليوم عن تردد قنوات الأطفال الجديد على نايل سات 2023، فهي الأكثر بحثًا اليوم عبر موقع البحث الإلكتروني "جوجل"، وذلك لأنه لا يخلو منزل من وجود طفل به يبحث عن التردد الجديد الخاص بقنوات الأطفال.

تردد قنوات الأطفال الجديد على نايل سات 2023

والجميع يبحث عن تردد قنوات الاطفال الجديد تحديث 2023 لمتابعة كافة أفلام الكرتون بجودة عالية، حيث بعد أن تم إغلاق بعض القنوات على شاشة التلفزيون وانقطاع البث، ويرصد "الدستور" تردد قنوات الأطفال الجديد على نايل سات 2023، في سياق السطور التالية.

أبرز تحديثات تردد قنوات الأطفال 2023

ﻣﻴﻜﻲ ﺗﻲ ﻓﻲ التردد 11530 : ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰ 27492: ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ H.

ﺳﺒﻴﺲ ﺗﻮﻥ التردد 11785 : ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰ 27500: ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ V.

ﻛﻮﻛﻲ ﺗﻲ ﻓﻲ التردد 11607 : ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰ 27485: ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ H.

ﻛﺮﺗﻮﻥ ﻧﺘﻮﺭﻙ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ التردد 12225: ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰ 27500: ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ H.

قناة mbc3 التردد 11475 : ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰ 27494: ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏV.

طيور الجنة التردد 11310 : الترميز 27500 : ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ أفقي.

مودي كيدز التردد 11603 : الترميز 27500 : استقطاب أفقي.

قناة كوكي كيدز التردد 11061 : ترميز/27500 تصحيح الخطأ 5/6.

قناة توم وجيري التردد 11345: الترميز 27500 : استقطاب أفقي.

ﻣﺎﺟﺪ ﻛﻴﺪز التردد 12225 : ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰ 27500: ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ H.

ﻣﻮﺩﻱ ﻛﻴﺪﺯ التردد 11607 : ﺍﻟﺘﺮﻣﻴﺰ 27485: ﺍﻻﺳﺘﻘﻄﺎﺏ H.

تعرف على تردد قناة طيور بيبي

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ

نايل سات 11393 عمودي 27500 3/2

تردد قناة كرتون نت وورك

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ

نايل سات 11277 عمودي 27500 4/3

نايل سات 12226 أفقي (H) 27500 3/4

وعن تردد قناة توم وجيري هو:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ

نايل سات 11354 أفقي 27500 6/5

عرب سات 11315 أفقي 27500 6/5