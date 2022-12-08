الخميس 08 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2023

قنوات الأطفال
قنوات الأطفال

تردد قنوات الأطفال على نايل سات ٢٠٢٣ من ضمن الموضوعات الأكثر بحثاً في الساعات الأخيرة، لأن قنوات الأطفال تعتبر أفضل طريقة لاستغلال وقت فراغ الصغار.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل الأباء والأمهات لمعرفة أبرز تردد قنوات الأطفال على نايل سات ٢٠٢٣ ليتابعها الأطفال.

تردد قنوات الأطفال على نايل سات ٢٠٢٣

تردد قناة توم وجيري

يمكن مشاهدة قناة توم وجيري من خلال تحديث بيانات التردد الجديد وهي:

القمر الصناعي  نايل سات 
التردد 11355
معدل الترميز  27500
الاستقطاب  عمودي
معامل تصحيح الخطأ  5/6

تردد قناة سبيس تون

تعتبر قناة سبيس تون من أقدم قنوات الأطفال وأكثرهم شهرة، والتردد الجديد للقناة على نايل سات هو:

القمر الصناعي  نايل سات 
التردد 11785
معدل الترميز  27500
الاستقطاب  عمودي
معامل تصحيح الخطأ  5/6

تردد قناة كراميش

كراميش هي قناة إنشادية خاصة بالأطفال مقرها الأردن وتقدم الأناشيد والبرامج المفيدة للأطفال، والتردد الجديد للقناة هو:

القمر الصناعي  نايل سات
التردد 11390
معدل الترميز  27500
الاستقطاب  عمودي
معامل تصحيح الخطأ  5/6

تردد قناة ماجد

إحدى القنوات المشهورة في عالم الأطفال، وتعرض البرامج وأفلام الكرتون، والكثير من أغاني الأطفال، وتردد القناة الجديد على نايل سات هو:

القمر الصناعي  نايل سات 
التردد 12226
معدل الترميز  27500
الاستقطاب  أفقي
معامل الخطأ 3/4

تردد قنوات الكرتون 2023.. قناة توم وجيري وسبيس تون

تردد قناة طيور الجنة

تقدم  قناة طيور الجنة البرامج القصيرة المفيدة للأطفال بالإضافة إلى الأغاني التي يرددونها باستمرار، ويمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات بإدخال بيانات التردد التالي:

القمر الصناعي  نايل سات 
التردد 11258
معدل الترميز  27500
الاستقطاب أفقي 
معامل تصحيح الخطأ  5/6

قنوات الاطفال تردد قناة طيور الجنة تردد قناة كراميش تردد قناة ماجد نايل سات ٢٠٢٣ تردد قناة سبيس تون تردد قنوات الأطفال على نايل سات ٢٠٢٣

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

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