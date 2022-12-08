تردد قنوات الأطفال على نايل سات 2023

تردد قنوات الأطفال على نايل سات ٢٠٢٣ من ضمن الموضوعات الأكثر بحثاً في الساعات الأخيرة، لأن قنوات الأطفال تعتبر أفضل طريقة لاستغلال وقت فراغ الصغار.

وترتفع عمليات البحث بشكل مكثف على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل الأباء والأمهات لمعرفة أبرز تردد قنوات الأطفال على نايل سات ٢٠٢٣ ليتابعها الأطفال.

تردد قنوات الأطفال على نايل سات ٢٠٢٣

تردد قناة توم وجيري

يمكن مشاهدة قناة توم وجيري من خلال تحديث بيانات التردد الجديد وهي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11355

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة سبيس تون

تعتبر قناة سبيس تون من أقدم قنوات الأطفال وأكثرهم شهرة، والتردد الجديد للقناة على نايل سات هو:

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11785

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة كراميش

كراميش هي قناة إنشادية خاصة بالأطفال مقرها الأردن وتقدم الأناشيد والبرامج المفيدة للأطفال، والتردد الجديد للقناة هو:

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11390

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة ماجد

إحدى القنوات المشهورة في عالم الأطفال، وتعرض البرامج وأفلام الكرتون، والكثير من أغاني الأطفال، وتردد القناة الجديد على نايل سات هو:

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12226

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معامل الخطأ 3/4

تردد قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة البرامج القصيرة المفيدة للأطفال بالإضافة إلى الأغاني التي يرددونها باستمرار، ويمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات بإدخال بيانات التردد التالي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11258

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6