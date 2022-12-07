الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تردد قنوات الكرتون 2023.. قناة توم وجيري وسبيس تون

سبيس تون
سبيس تون

يتابع جميع قنوات الأطفال كافة المشاهدين الصغار ويحرصون على مشاهدتها؛ فجميعها قنوات ترفيهية وقنوات تعليمية تساعد على التنمية لكافة المواهب وتعليمهم عدد من الصفات بطريقة تتناسب مع أعمارهم ومستوى تفكيرهم، كما ستعتبر أفضل طريقة للاستغلال لوقت فراغ الأطفال.

تردد قنوات الكرتون 2023 

وتنشر "الدستور" خلال هذا التقرير تردد قنوات الكرتون الجديد والأطفال على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة توم وجيري

يتاح مشاهدة قناة توم وجيري عبر تحديث بيانات التردد الجديد وهي:

القمر الصناعي  نايل سات 
التردد في قناة توم وجيري 11355
معدل الترميز قناة توم وجيري  27500
الاستقطاب  قناة توم وجيري: عمودي
معامل تصحيح الخطأ قناة توم وجيري:  5/6

تردد قناة سبيس تون

تعتبر قناة سبيس تون من أهم أقدم قنوات الأطفال وأكثرهم شهرة، وكذلك التردد الجديد للقناة في نايل سات هو:

القمر الصناعي قناة سبيس تون: نايل سات 
التردد قناة سبيس تون 11785
معدل الترميز قناة سبيس تون  27500
الاستقطاب  قناة سبيس تون عمودي
معامل تصحيح الخطأ قناة سبيس تون  5/6
 

تردد قناة كراميش
كراميش هي قناة إنشادية وهي خاصة بالأطفال مقرها الأردن وستقدم الأناشيد والبرامج المفيدة للأطفال، والتردد الجديد للقناة هو:

القمر الصناعي قناة كراميش هو نايل سات 
التردد قناة كراميش 11390
معدل الترميز قناة كراميش 27500
الاستقطاب قناة كراميش: عمودي
معامل تصحيح الخطأ قناة كراميش  5/6
 

تردد قناة المغربية الأولى المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال فى ربع النهائي

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022

تردد قناة طيور الجنة
طيور الجنة هي تكون قناة أردنية وهي مخصصة للأطفال وستقدم البرامج القصيرة المفيدة للأطفال بالإضافة إلى أيضا الأغاني التي سيرددونها باستمرار، ويتاح استقبالها على القمر الصناعي بنايل سات بإدخال بيانات التردد الآتي:

القمر الصناعي  نايل سات 
التردد قناة طيور الجنة 11258
معدل الترميز  27500 قناة طيور الجنة
الاستقطاب  قناة طيور الجنة أفقي 
معامل تصحيح الخطأ  5/6
تبث القناة محتواها في القمر الصناعي على عرب سات أيضاً ويمكنكم مشاهدتها من خلال تحديث التردد وبيانات التردد الجديد هي:

القمر الصناعي  عرب سات 
التردد 11310
معدل الترميز  30000
معدل الاستقطاب  أفقي
معامل تصحيح الخطأ  3/4

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رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

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