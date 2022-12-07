تردد قنوات الكرتون 2023.. قناة توم وجيري وسبيس تون

يتابع جميع قنوات الأطفال كافة المشاهدين الصغار ويحرصون على مشاهدتها؛ فجميعها قنوات ترفيهية وقنوات تعليمية تساعد على التنمية لكافة المواهب وتعليمهم عدد من الصفات بطريقة تتناسب مع أعمارهم ومستوى تفكيرهم، كما ستعتبر أفضل طريقة للاستغلال لوقت فراغ الأطفال.

تردد قنوات الكرتون 2023

وتنشر "الدستور" خلال هذا التقرير تردد قنوات الكرتون الجديد والأطفال على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة توم وجيري

يتاح مشاهدة قناة توم وجيري عبر تحديث بيانات التردد الجديد وهي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد في قناة توم وجيري 11355

معدل الترميز قناة توم وجيري 27500

الاستقطاب قناة توم وجيري: عمودي

معامل تصحيح الخطأ قناة توم وجيري: 5/6

تردد قناة سبيس تون

تعتبر قناة سبيس تون من أهم أقدم قنوات الأطفال وأكثرهم شهرة، وكذلك التردد الجديد للقناة في نايل سات هو:

القمر الصناعي قناة سبيس تون: نايل سات

التردد قناة سبيس تون 11785

معدل الترميز قناة سبيس تون 27500

الاستقطاب قناة سبيس تون عمودي

معامل تصحيح الخطأ قناة سبيس تون 5/6



تردد قناة كراميش

كراميش هي قناة إنشادية وهي خاصة بالأطفال مقرها الأردن وستقدم الأناشيد والبرامج المفيدة للأطفال، والتردد الجديد للقناة هو:

القمر الصناعي قناة كراميش هو نايل سات

التردد قناة كراميش 11390

معدل الترميز قناة كراميش 27500

الاستقطاب قناة كراميش: عمودي

معامل تصحيح الخطأ قناة كراميش 5/6



تردد قناة طيور الجنة

طيور الجنة هي تكون قناة أردنية وهي مخصصة للأطفال وستقدم البرامج القصيرة المفيدة للأطفال بالإضافة إلى أيضا الأغاني التي سيرددونها باستمرار، ويتاح استقبالها على القمر الصناعي بنايل سات بإدخال بيانات التردد الآتي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد قناة طيور الجنة 11258

معدل الترميز 27500 قناة طيور الجنة

الاستقطاب قناة طيور الجنة أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تبث القناة محتواها في القمر الصناعي على عرب سات أيضاً ويمكنكم مشاهدتها من خلال تحديث التردد وبيانات التردد الجديد هي:

القمر الصناعي عرب سات

التردد 11310

معدل الترميز 30000

معدل الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ 3/4