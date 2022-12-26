الإثنين 26 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على نايل سات وعرب سات

ناشيونال جيوغرافيك
ناشيونال جيوغرافيك

تبث قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 برامج وثائقية على مدار اليوم تعرض محتوى عن الحيوانات النادرة وجميع مجموعاتها، وتعرض أسرار البيئة وكيفية تأثيرها على جميع البشر، وتتزايد عمليات البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 في نايل سات National Geographic وعرب سات، ولمشاهدة هذه البرامج هنا سنقوم بعرض تردد القناة الجديد على كافة الأقمار.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على نايل سات وعرب سات

معلومات عن قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناة “ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي” هي قناة فضائية وهي مملوكة لشركة أبوظبي بالإعلام بالشراكة مع “شبكة فوكس تي” بالمملوكة لشبكة “والت ديزني الإعلامية”، وانطلقت خلال عام 2009.

وتبث قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 برامجها المدبلجة إلى اللغة العربية من شبكة قنوات “ناشيونال جيوغرافيك العالمية”، وهي تكون متاحة مجانًا من خلال قمر نايل سات سات وقمر عرب 101041. 

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 في نايل سات

  • تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 11411
  • معدل الترميز هو 27500
  • معدل الاستقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك هو أفقي
  • معامل تصحيح الخطأ قناة ناشيونال جيوغرافيك هو 3/4
  • جودة العرض في قناة ناشيونال جيوغرافيك تكون عالية الدقة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك في عرب سات 2023

  • تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 11804
  • معدل الترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك 27500
  • معدل الاستقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك  أفقي
  • معامل تصحيح الخطأ قناة ناشيونال جيوغرافيك 3/4
  • جودة العرض قناة ناشيونال جيوغرافيك هي عالية الدقة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك في سهيل سات 2023

  • تردد قناة  ناشيونال جيوغرافيك 11669
  • معدل الترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك هو 27500
  • معدل الاستقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك  عمودي
  • معامل تصحيح الخطأ قناة ناشيونال جيوغرافيك 2/3

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خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

  • اضغط على كلمة “قائمة MENU” الموجودة بالريموت كنترول.
  • اضغط على “التركيب الهوائي”.
  • اختر على “إضافة قناة”.
  • ابدء في الادخال للبيانات الخاصة بتردد قناة  ناشيونال جيوغرافيك 2023.
  • قم بالضغط على الزر الخاص بالبحث عن قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023.
  • انتظر إلى أن ينتهي البحث تماما.
  • اضغط على كلمة ”حفظ”.
  • سوف تجد القناة محفوظة في “قائمة القنوات”.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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