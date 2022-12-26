تعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على نايل سات وعرب سات

تبث قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 برامج وثائقية على مدار اليوم تعرض محتوى عن الحيوانات النادرة وجميع مجموعاتها، وتعرض أسرار البيئة وكيفية تأثيرها على جميع البشر، وتتزايد عمليات البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 في نايل سات National Geographic وعرب سات، ولمشاهدة هذه البرامج هنا سنقوم بعرض تردد القناة الجديد على كافة الأقمار.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 على نايل سات وعرب سات

معلومات عن قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناة “ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي” هي قناة فضائية وهي مملوكة لشركة أبوظبي بالإعلام بالشراكة مع “شبكة فوكس تي” بالمملوكة لشبكة “والت ديزني الإعلامية”، وانطلقت خلال عام 2009.

وتبث قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 برامجها المدبلجة إلى اللغة العربية من شبكة قنوات “ناشيونال جيوغرافيك العالمية”، وهي تكون متاحة مجانًا من خلال قمر نايل سات سات وقمر عرب 101041.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 في نايل سات

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 11411

معدل الترميز هو 27500

معدل الاستقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك هو أفقي

معامل تصحيح الخطأ قناة ناشيونال جيوغرافيك هو 3/4

جودة العرض في قناة ناشيونال جيوغرافيك تكون عالية الدقة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك في عرب سات 2023

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 11804

معدل الترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك 27500

معدل الاستقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك أفقي

معامل تصحيح الخطأ قناة ناشيونال جيوغرافيك 3/4

جودة العرض قناة ناشيونال جيوغرافيك هي عالية الدقة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك في سهيل سات 2023

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 11669

معدل الترميز قناة ناشيونال جيوغرافيك هو 27500

معدل الاستقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك عمودي

معامل تصحيح الخطأ قناة ناشيونال جيوغرافيك 2/3

خطوات ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023