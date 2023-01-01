الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تسجيل فوزي».. كاتب أول طفل في 2023 يروي التفاصيل

رضيع
رضيع

قال صالح حسين، كاتب الوحدة الصحية بقرية المحارزة بمركز أبوتشت شمالي قنا، إن القرية سجلت للعام الثاني على التوالي أول مولود خلال 2023.

وأكد، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن مكتب الصحة نفسه كان صاحب تسجيل أول طفل في عام 2022، المعروف باسم الطفل مالك، لافتا إلى أنه سعيد بذلك.

تفاصيل تسجيل فوزي

وأوضح أنه حضر في موعده صباح اليوم، وحضر والد الطفل أمام مكتب الصحة، مطالبًا بتسمية نجله «فوزي»، وتسجيله رغبة منه، لافتا إلى أنه تم تسجيل فوزي أحمد فوزي ضمن مواليد المحافظة، وبذلك أصبح الطفل أول طفل يسجل رسميًا في دفاتر المواليد مع بداية 2023.

وأشار "حسين" إلى أن الفرحة عمت المكان، والزغاريد دوت في كل مكان، متمنيا من الله أن يجعل المولود من الصالحين، وأن يكون بارا بأهله.

وأصبح فوزي أحمد فوزي، المولود الأول في مصر عام 2023، وبذلك تسجل القرية أول مولود في مصر للعام الثاني على التوالي، بعد أن سجلت القرية العام الماضي أول مولود في مصر 2022، وسماه والده مالك عاطف عبداللاه.

واقرأ:
والد أول طفل في 2023: ابني أول فرحتي في الدنيا

فوزي الوحدة الصحية قنا أول مولود 2023 مكتب الصحة

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