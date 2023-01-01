اسمه «فوزى».. أول صورة لأول مولود فى مصر 2023

حصلت «الدستور»، على أول صورة لأول مولود في مصر 2023، ويدعى «فوزي»، وهو من أبناء قرية المحارزة في أبوتشت شمالي قنا.

وسجلت دفاتر وزارة الصحة، أول مولود في مصر 2023، وكان من قرية المحارزة بمركز أبوتشت شمالي قنا، وأطلق عليه أسرته اسم «فوزي».

وتنفرد «الدستور»، بنشر أول صورة له، والذين أعربت أسرته عن بالغ سعادتهم بولادة ابنهم، كأول مولود في 2023.

فوزي أحمد فوزي، هو المولود الأول في مصر عام 2023، وبذلك تسجل القرية أول مولود في مصر للعام الثاني على التوالي، بعد أن سجلت القرية العام الماضي، أول مولود في مصر 2022، وأطلق عليه والده مالك عاطف عبد اللاه.