غلق 50 منشأة وضبط 3975 حالة إشغال وتحرير 932 محضرًا بالإسكندرية

نفذّت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية، حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأسفرت هذه الحملات عن غلق 50 منشأة، والتحفظ على 3975 حالة إشغال متنوع، بالإضافة إلى تحرير 932 محضرًا متنوعًا، والتي تضمنت ما بين: بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات، كما تم فرض غرامات فورية تقدر بـ 306 آلاف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وذلك خلال أسبوع من الحملات بأحياء الثغر.

وأكد محافظ الإسكندرية على أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة، السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.

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