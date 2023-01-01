«ربنا قاسملي أكون رقاصة».. نجوى فؤاد تكشف سر عدم انجابها و منعها من الحج

يبحث الجمهور خلال الساعات الماضية بشكل كبير عن الفنانة نجوى فؤاد التى تصدرت التريند بعد تصريحاتها الأخيرة مع برنامج الستات الذى تقدمه الاعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة على قناة النهار والتى عرضت أمس بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الجديدة، وذلك بسبب تصريحاتها المختلفة عن الإنجاب والحج ووفاء مكى وغيرها من الأمور التي لفتت انتباه الجمهور.

تصريحات نجوى فؤاد فى برنامج الستات

حلت النجمة الكبيرة نجوى فؤاد ضيفا على برنامج الستات وتحدث عن العديد من الأمور الفنية والشخصية فى حياتها على مدار مشوارها الفنى وكشفت نجوى فؤاد خلال الحلقة عن سر عدم انجابها رغم تعدد زيجاتها وقالت إنها كانت تخشى أن يتسبب لها الحمل والانجاب فى مشاكل عدة تضطرها إلى ترك مهنة الرقص والابتعاد عن الجمهور مما يقلل من فرص عملها وأضافت نجوى فؤاد ربنا اللى قاسملي أكون رقاصة وعمري ما قولت سامحنى يارب على شغلى مؤكدة أنها لم تؤذي أحد بمهنتها وانها على يقين بأن الله لن يؤذيها بسبب عملها كراقصة مشيرة إلى أنها حريصة دائما على فعل الخير وبطلب من ربنا دايما الستر والصحة.

وتابعت خلال اللقاء أنا مش خايفة من الحساب لان ربنا لو كان عايزنى ابقى حاجة تانية كنت انتبهت لعمل آخر وأشارت الى انها دائمة الذهاب الى السيدة نفيسة من اجل زيارتها والصلاة فى مسجدها وعمل الخير على قد مقدرتها.

كما كشفت نجوى فؤاد عن سبب عدم مقدرتها على الحج إلى البيت الحرام وقالت إنها حاولت الذهاب إلى الحج أكثر من مرة ولكنها لم تستطع ذلك وأوضحت أن الذهاب إلى الحج كان يشترط وجود «محرم» معها، ولكنها كانت في معظم هذه الأوقات مطلقة فلا يوجد محرم معها، كما أنها حاولت اصطحاب شقيقها من أبيها «يحيى» معها لرحلة الحج، ولكن تم رفضه لأنه شقيقها من أبيها فقط.

وأكدت الفنانة نجوى فؤاد أنها تأثرت باستغاثة الفنانة وفاء مكي خاصة وأنها تعاني من نفس المشكلة وهي قلة الأدوار المعروضة عليها.

وقالت أزمة وفاء مكي أبكتني، مع إني زيها و بقالي 5 سنين قاعدة في البيت من غير شغل.

وردًا على سؤال هل تقبل بالإقامة في دار "القوى الناعمة" لرعاية الفنانين المسنين التي تم افتتاحها مؤخرا، قالت: "إذا الزمن وصلني لكده إيه المانع، دي نعمة من عند ربنا، وفكرة تحمي الفنانين في سن معين".