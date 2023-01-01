الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين فى انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أسيوط

انقلاب سيارة ربع
انقلاب سيارة ربع نقل

أصيب مواطنان بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظ الفيوم.

كان طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي قد شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، قبل الطريق الإقليمى بـ3 كيلو باتجاه القاهرة.

على الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من سعيد عبدالباقي، وشعبان عبدالعظيم أبوالخير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

انقلاب سيارة سيارة ربع نقل طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى محافظ الفيوم

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