بمشاركة السياح.. كيف احتفلت فنادق البحر الأحمر برأس السنة؟

احتفلت فنادق البحر الأحمر، مساء أمس السبت، بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، بنزلائها وزوارها، من خلال إجراء احتفالات كرنفالية، شهدتها الفنادق وشارك بها النزلاء من السياح من جنسيات مختلفة.

الخبير السياحي سامح جمعة؛ أكد أن احتفالية العام الجديد بالفنادق كانت مبهجة للسياح، حيث شهدت الفنادق حفلات متنوعة بفقرات جديدة، وشارك بها فرق الأنيميشن بالفنادق، بالإضافة لمشاركة النزلاء في الاحتفالات والانضمام لها، بجانب إطلاق كميات من الألعاب النارية احتفالًا بالعام الجديد.

وأضاف الخبير السياحي، لـ"الدستور"، أن فنادق البحر الأحمر كانت قد استعدت لاحتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد بطريقة مختلفة عن الأعوام السابقة، مؤكدًا أن منتجعات الغردقة السياحية تشهد حالة رواج كبيرة خلال تلك الفترة، لافتًا إلى أن الفنادق أعدّت عروضًا فنية وحفلات خاصة لنزلائها هذا العام، للترحيب بهم وجذب أكبر عدد من الجنسيات الوافدة لقضاء احتفالات الكريسماس ورأس السنة الجديدة.

من جانبه، أكد صلاح وحيد الديب، أحد مسئولي الفنادق الكبري بالبحر الأحمر، أن احتفالية العام الجديد كانت مختلفة هذا العام، حيث ساهمت نسب الإشغال بالفنادق في خلق جو من البهجة بين النزلاء من جنسيات أجنبية مختلفة، موضحًا أن فنادق البحر الأحمر تشهد حالة من الانتعاشة في حركة الإشغالات الفندقية، وخاصة بمدينتى الغردقة ومرسى علم، لافتًا إلى أن نسب الإشغال وصلت لـ90% ببعض الفنادق، كما شهدت المطارات زيادة في معدلات وصول رحلات الطيران وخاصة القادمة من الدول الأوروبية.

وأضاف أن جهود الدولة المصرية ومساعيها لفتح أسواق سياحية جديدة وتعاونها مع شركات السياحة بدأت تؤتي ثمارها على القطاع السياحي، حيث وصلت نسب الإشغال في بعض النفادق إلى 90٪ و85%، مشيرًا إلى أن الانتعاشة التي يشهدها القطاع السياحي حاليًا تؤكد عودة القطاع للريادة التي كان عليها، لافتًا إلى أن الموسم السياحي الشتوي يشهد ارتفاعًا عن المواسم السابقة.

احتفالات رأس السنة بفنادق الغردقة

احتفالات رأس السنة بفنادق الغردقة

احتفالات رأس السنة بفنادق الغردقة