تقرير: تشافى عاقب لاعبى برشلونة بعد التعادل مع إسبانيول

أشارت صحيفة «آس» الإسبانية، إلى أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، قرر معاقبة لاعبيه بعد التعادل مع إسبانيول أمس.

وتعادل فريق برشلونة مع ضيفه إسبانيول 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووفقًا لتقرير الصحيفة، فإن تشافي قرر استئناف تدريبات الفريق اليوم دون انقطاع أو راحة للاعبين.

وتقدم برشلونة بهدف سجله ماركوس ألونسو في الدقيقة السابعة، وتعادل إسبانيول عن طريق هدف سجله خوسيلو في الدقيقة 73 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة حصول خوردي ألبا، لاعب برشلونة، على بطاقة حمراء في الدقيقة 78 كما حصل فينيسيوس سوزا لاعب اسبانيول على بطاقة حمراء في الدقيقة 80.

ورفع برشلونة رصيده إلى 38 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام الريال، كما رفع إسبانيول رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس عشر.

ودخلت المباراة في فوضى عندما قام لاهوز، الذي أدار مباراة دور الثماني في بطولة كأس العالم بين الأرجنتين وهولندا هذا الشهر، بتوزيع البطاقات على لاعبي الفريقين في الفترة الأخيرة من اللقاء.

وتم طرد خوردي ألبا، لحصوله على إنذارين، في مباراته رقم 300 بالدوري مع برشلونة، ونفس الأمر حدث مع فينيسيوس سوزا، لاعب إسبانيول، بينما كان لياندرو كاباريرا محظوظًا في البقاء بالملعب بعدما ظهر وهو يتدخل بعنف على روبرت ليفاندوفسكي.

وبينما كان تشافي، الذي حصل على بطاقة صفراء من لاهوز، حزينا لأداء الحكم، أكد مدرب برشلونة أنه لا يمكن لوم أي شخص باستثناء الفريق لفشلهم في حصد النقاط الثلاث.

ونقلت صحيفة "ماركا" تصريحات لتشافي قال فيها: "ماتيو حكم يتحكم بالمباريات، واليوم فشل في ذلك. اليوم، خرجت المباراة تماما عن السيطرة".

وأضاف: "إنه حكم يعطيك الشعور بأنه يهيمن ويسيطر على اللقاء. ولكن اليوم، لم يكن الأمر كذلك. لا ألومه على شيء. التعادل غلطتنا. يجب أن أبحث عن نفسي، عما يمكنني التحكم به".

وأضاف: "لا يمكنني التحكم في الحكم. قلت هذا عدة مرات. يجب على الحكم أن يخرج ويتحدث ويقول ما رأه وما قاله مع اللاعبين. خوردي قال لي إنه لم يقل له أي شيء".

وأكد: "صنعنا عدة فرص. من الدقيقة 30، قلت قوتنا. ربما، لم نهاجم بشكل جيد. شعوري أنه كان ينبغي علينا أن نفوز. ركلة الجزاء التي احتسبت ضدنا كان بها سوء حظ لنا".

وتابع: "نحن غاضبون من أنفسنا. في كرة القدم، هناك أوقات تكون فيها أفضل ولكنك لا تفوز. شكل الفريق خطورة كبيرة من الركلات الركنية، إنه شيء مؤسف ونحن مستاءون".