الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 4 إثر انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي

أصيب 4 مواطنين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق "القاهرة- الفيوم" الصحراوي.

كان طريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوي شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بعد بوابات تحصيل الرسوم باتجاه القاهرة.

وعلى الفور انتقلت الى موقع الحادث سيارات الشرطة والإسعاف، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ ، بمستشفى الفيوم العام.

تم توقيع الكشف الطبي على المصابين، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين أن جميع الإصابات سطحية، وحالتهم الصحية مستقرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق . 

طريق القاهره الفيوم حادث انقلاب سيارة جروح متفرقة بالجسم اصابة سيارة ملاكي

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