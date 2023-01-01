إصابة 4 إثر انقلاب سيارة ملاكى بالفيوم

أصيب 4 مواطنين بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق "القاهرة- الفيوم" الصحراوي.

كان طريق "القاهرة - الفيوم" الصحراوي شهد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بعد بوابات تحصيل الرسوم باتجاه القاهرة.

وعلى الفور انتقلت الى موقع الحادث سيارات الشرطة والإسعاف، وتبين إصابة 4 مواطنين، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ ، بمستشفى الفيوم العام.

تم توقيع الكشف الطبي على المصابين، وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتبين أن جميع الإصابات سطحية، وحالتهم الصحية مستقرة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .