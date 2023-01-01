ضبط شحنة مخدرات بمليون جنيه فى الفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي بحوزتهم سلاح ناري وذخائر وكمية من مخدري الحشيش والبانجو تجاوزت قيمتها المالية مليون جنيه بدمياط.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط قيام شخصين "لهما معلومات جنائية"، سيدة، مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط، بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم وبحوزتهم كمية لمخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرامًا، كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، طبنجة وعدد من الطلقات النارية، سلاح أبيض "خنجر"، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري والأبيض لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم، قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون ومائتي ألف جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.