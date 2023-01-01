جميع التواريخ الفلكية الرئيسية في شهر يناير وماذا تعني بالنسبة لك

يعد ترتيب المهام والأولويات وقائمة المهام الخاصة بك مع تأثيرات الطاقة الكونية ذات الصلة طريقًا مختصرًا لمحاولة التنبؤ بما ستكون عليه الأوضاع خلال الأيام المقبلة، افعل الشيء الصحيح في اليوم المناسب وقد تجد أنه يسير بشكل أفضل قليلاً مما كنت تعتقد.

فيما يلي التواريخ الرئيسية للأحداث الكونية في يناير وفقا للأبراج وبداية موسم الدلو، وما تعنيه بالنسبة لك، لتبدأ عام 2023 بالطريقة الصحيحة:

2 يناير كوكب الزهرة في برج الدلو

يحكم كوكب الزهرة على طبيعة علاقتنا ووصوله إلى برج الدلو يجعل مرحلة جيدة جدًا لفحص الأحداث ومسائل الصحة الخاصة بالقلب، خذ بعين الاعتبار ما تشعر أنه بحاجة إلى تحسين وفكر في دورك في ذلك، ضع خطة عمل استراتيجية.

6 يناير اكتمال القمر في برج السرطان

السرطان هو علامة يحكمها القمر؛ لذا فهذا حدث قمري قوي حقًا، دائمًا ما يكون القمر الكامل انعكاسًا، يجعلك تفكر أكثر في العمل، خذ وقتك في التأمل ودفتر يومياتك، اكشف عن نفسك قليلاً سيساعدك القمر على الشفاء أو حل أو شرح كل ما هو موجود ولاتفهمه.

12 يناير - المريخ يتحول مباشرة

عاد المريخ إلى فعل ما يجب عليه قيادة الطموحات وإشعال العواطف وجعلك تشعر بالقوة والسيطرة،أعد خططك وأهدافك الصادقة إلى المسار الصحيح.

18 يناير - عطارد يتحول مباشرة

رجوع عطارد هو وقت صعب عندما يبدو أن كوكب الاتصالات والسفر والتجارة يدور إلى الوراء وكل تأثيراته الإيجابية تنقلب في الاتجاه الآخر.

20 يناير - يبدأ موسم الدلو

برج الدلو حامل الماء يحكمه أورانوس عنصر هوائي علامة ثابتة، علامة مرتبطة بالنقاء والاختراع والحقيقة والعقل والفضاء الخارجي والتحليل المنعزل والتفكير الذكي.

حان الوقت لوضع سقف تفكيرك واستخدام عقلك لوضع خطط مثيرة، والتغلب على المشكلات وحل المشكلات التي أزعجتك حتى الآن، حان الوقت لتفضيل المنطق على العاطفة، حان الوقت للتفكير في طريقك على الرغم من الأشياء، حان الوقت لابتكار أفكار وفرص جديدة وابتكارها.

21 يناير - القمر الجديد في برج الدلو

الأقمار الجديدة تدور حول العمل والنشاط، وبدء الأشياء وبدء دورة جديدة والبدء في رحلة.

26 يناير - كوكب الزهرة في برج الحوت

ينتقل كوكب الزهرة إلى برج الحوت الذي ينهي حكم الدلو البارد على قلوبنا ويرحب بطاقة الحوت المحبة والإبداعية والعاطفية والجذابة، هذا هو موسم الحب استثمر في حياتك العاطفية بكل إخلاص واتبع شغفك الحقيقي، كن منفتحًا وصادقًا وحتى ضعيفًا.