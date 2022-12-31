السبت 31 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 31 ديسمبر 2022

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم السبت 31 ديسمبر 2022، على النحو التالي:

 

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنيا: تبحث هذا اليوم عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق مشاريعك الكبيرة لتبرهن أنك على قدر المسئولية.

عاطفيا: الشريك يتصرّف بطريقة غريبة هذا اليوم، فحاول أن تصارحه بما يقلقك لتصحيح الوضع.

صحيا: تحاول قدر الإمكان التخفيف من شرب القهوة والكحول لأنهما يسببان لك مشكلات صحية. 

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حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنيا: حاول أن تكون أكثر التزاما في عملك، ويستحسن أن تنفذ المهام المطلوبة منك فقط.

عاطفيا: لا تكن استفزازيا مع الشريك بتصرّفاتك، فقد يفاجئك بردّ فعل يكون غير متوقع.

صحيا: تقرر أخيرا الانضمام إلى أحد الأندية بعدما بت مقتنعا بأن الرياضة ضرورية لصحتك.

 

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنيا: يكون هذا اليوم مؤشرا إلى بعض التسرع، فحاول معالجة الوضع سريعا قبل تفاقم الأمور والاصطدام بحائط مسدود.

عاطفيا: يحتاج الشريك إلى مساعدتك، لا تبخل عليه في المحنة التي يمرّ بها فأنت أعز الناس إليه.

صحيا: لا تحاول التدخين في الخفاء فأنت لا تؤذي إلا نفسك وصحتك.

 

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنيا: عليك أن تكون حذرا في تصرّفاتك، فالكثيرون يترقبون أخطاءك وينتظرون الفرصة المناسبة لتشويه سمعتك.

عاطفيا: لا تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك، وإلى أين ستقودك هذه العلاقة وخصوصا أنّ أفقها غير واضح.

صحيا: تقوم اليوم بزيارة أحد الأندية الرياضية والخضوع لجلسة سونا وبخار تريح أعصابك.

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حظوظ تونس والسعودية فى التأهل أمام فرنسا والمكسيك

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنيا: تنشط الحياة المهنية، وتكون المفاوضات ناشطة، وكذلك المشاركة في المؤتمرات والرحلات.

عاطفيا: لا تدعك مهامك الكثيرة تقوم بواجباتك العاطفية ما يحزن الشريك ويبعده عنك.

صحيا: تتعرّض لمحاولة إغراء على صعيد المأكولات تفسد عليك الحمية التي تتبعها.

 

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنيا: يسمح لك هذا اليوم باكتشاف بعض التفاصيل الصغيرة وربما يحمل فرصة مناسبة في العمل. 

عاطفيا: حارب السلبيات الطارئة بإيجابية وثقة عالية بالنفس ولا تسمح لأي أمر بأن تؤثر في علاقتك بالشريك.

صحيا: تتوضّح قضية صحية كانت تقلقك فترتاح نفسيا وتبدأ صفحة جديدة من التفاؤل.

 

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنيا: تعيش توترا وتأسّفا وقد تحول ظروف خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الأشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها.

عاطفيا: لا تقلّل من قيمة الشريك فذلك يدلّ على قلّة احترامك له وتقديرك لإمكاناته الكبيرة ولقدرته الخلاقة على الابتكار.

صحيا: تصاب بنوع من الانهيار العصبي ناتج من كثرة الإرهاق الذي تعرضت له أخيرا.

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حظوظ تونس والسعودية فى التأهل أمام فرنسا والمكسيك

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنيا: قد تبحث ابتداءً من هذا اليوم في مسألة تتعلق بك سواء أكانت مالية أم اقتصادية أم شخصية.

عاطفيا: تبدأ صفحة جديدة واعدة بانفراج وارتياح على الصعيد العاطفي ومثمرة بالنتائج الإيجابية.

صحيا: تتخطّى التعب النفسي الذي كان يعوّق تقدمك وتنطلق مجددا في مسيرة النجاح.

 

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنيا: هذا اليوم يفرض عليك أن تنظر إلى الأمور بطريقة أخرى، وأن تتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح.

عاطفيا: لا تتسرّع في الموافقة على قرار مهم قبل أن تدرس الوضع من جميع جوانبه، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقا.

صحيا: لكي تحافظ على صحتك السليمة، ما عليك سوى ممارسة الرياضة ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنيا: تهوّرك وتصرفك غير المدروسين تجاه الآخرين، قد يدفعانك إلى ارتكاب أخطاء غير متعمدة، فتريث حتى تتجنّب ذلك.

عاطفيا: انعطاف جيد ومزاج رائع ومواعيد حب، ففينوس يدخل العذراء حيث يكون القمر ويلتقي جوبيتير ما يعزز أوضاعك العاطفية.

صحيا: تساعدك التمارين الرياضية التي تمارسها مع الأصدقاء على التنفيس عن الضغوط.

 

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنيا: أنشطتك المتعددة تمنحك القوة في مواجهة الآخرين، لكن يستحسن ألا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة.

عاطفيا: لا تستغلّ وضع الشريك للحصول على ما تريده منه، بل بادر إلى مساعدته.

صحيا: ابتعد عن العادات السيئة كالتدخين وإدمان الكحول لأن ذلك مضرّ بصحتك وبنفسيتك.

 

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنيا: الأمور أصبحت أكثر تنظيما من السابق، وهذا يعدّ مكسبا لك ونقطة إضافية تسجل لمصلحتك.

عاطفيا: تعجبك رومانسية الشريك، لكن الحذر واجب في مثل هذه الظروف، حتى تتوضح النيات على نحو كامل.

صحيا: خفف من التدخين لأنه قد يورطك في مشاكل صحية أنت بغنى عنها ولا سيما اليوم.

الأبراج الفلكية الأبراج وعالمة الفلك السبت 31 ديسمبر جميع مواليد الأبراج الفلكية جاكلين عقيقي حظك اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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