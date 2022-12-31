حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 31 ديسمبر 2022

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم السبت 31 ديسمبر 2022، على النحو التالي:

حظك اليوم لمواليد برج الحمل

مهنيا: تبحث هذا اليوم عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق مشاريعك الكبيرة لتبرهن أنك على قدر المسئولية.

عاطفيا: الشريك يتصرّف بطريقة غريبة هذا اليوم، فحاول أن تصارحه بما يقلقك لتصحيح الوضع.

صحيا: تحاول قدر الإمكان التخفيف من شرب القهوة والكحول لأنهما يسببان لك مشكلات صحية.

حظك اليوم لمواليد برج الثور

مهنيا: حاول أن تكون أكثر التزاما في عملك، ويستحسن أن تنفذ المهام المطلوبة منك فقط.

عاطفيا: لا تكن استفزازيا مع الشريك بتصرّفاتك، فقد يفاجئك بردّ فعل يكون غير متوقع.

صحيا: تقرر أخيرا الانضمام إلى أحد الأندية بعدما بت مقتنعا بأن الرياضة ضرورية لصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء

مهنيا: يكون هذا اليوم مؤشرا إلى بعض التسرع، فحاول معالجة الوضع سريعا قبل تفاقم الأمور والاصطدام بحائط مسدود.

عاطفيا: يحتاج الشريك إلى مساعدتك، لا تبخل عليه في المحنة التي يمرّ بها فأنت أعز الناس إليه.

صحيا: لا تحاول التدخين في الخفاء فأنت لا تؤذي إلا نفسك وصحتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنيا: عليك أن تكون حذرا في تصرّفاتك، فالكثيرون يترقبون أخطاءك وينتظرون الفرصة المناسبة لتشويه سمعتك.

عاطفيا: لا تشعر بالاستقرار في علاقتك بالشريك، وإلى أين ستقودك هذه العلاقة وخصوصا أنّ أفقها غير واضح.

صحيا: تقوم اليوم بزيارة أحد الأندية الرياضية والخضوع لجلسة سونا وبخار تريح أعصابك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد

مهنيا: تنشط الحياة المهنية، وتكون المفاوضات ناشطة، وكذلك المشاركة في المؤتمرات والرحلات.

عاطفيا: لا تدعك مهامك الكثيرة تقوم بواجباتك العاطفية ما يحزن الشريك ويبعده عنك.

صحيا: تتعرّض لمحاولة إغراء على صعيد المأكولات تفسد عليك الحمية التي تتبعها.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء

مهنيا: يسمح لك هذا اليوم باكتشاف بعض التفاصيل الصغيرة وربما يحمل فرصة مناسبة في العمل.

عاطفيا: حارب السلبيات الطارئة بإيجابية وثقة عالية بالنفس ولا تسمح لأي أمر بأن تؤثر في علاقتك بالشريك.

صحيا: تتوضّح قضية صحية كانت تقلقك فترتاح نفسيا وتبدأ صفحة جديدة من التفاؤل.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان

مهنيا: تعيش توترا وتأسّفا وقد تحول ظروف خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض الأشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها.

عاطفيا: لا تقلّل من قيمة الشريك فذلك يدلّ على قلّة احترامك له وتقديرك لإمكاناته الكبيرة ولقدرته الخلاقة على الابتكار.

صحيا: تصاب بنوع من الانهيار العصبي ناتج من كثرة الإرهاق الذي تعرضت له أخيرا.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنيا: قد تبحث ابتداءً من هذا اليوم في مسألة تتعلق بك سواء أكانت مالية أم اقتصادية أم شخصية.

عاطفيا: تبدأ صفحة جديدة واعدة بانفراج وارتياح على الصعيد العاطفي ومثمرة بالنتائج الإيجابية.

صحيا: تتخطّى التعب النفسي الذي كان يعوّق تقدمك وتنطلق مجددا في مسيرة النجاح.

حظك اليوم لمواليد برج القوس

مهنيا: هذا اليوم يفرض عليك أن تنظر إلى الأمور بطريقة أخرى، وأن تتعلّم كيف تحوّل الخسارة إلى ربح.

عاطفيا: لا تتسرّع في الموافقة على قرار مهم قبل أن تدرس الوضع من جميع جوانبه، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقا.

صحيا: لكي تحافظ على صحتك السليمة، ما عليك سوى ممارسة الرياضة ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي

مهنيا: تهوّرك وتصرفك غير المدروسين تجاه الآخرين، قد يدفعانك إلى ارتكاب أخطاء غير متعمدة، فتريث حتى تتجنّب ذلك.

عاطفيا: انعطاف جيد ومزاج رائع ومواعيد حب، ففينوس يدخل العذراء حيث يكون القمر ويلتقي جوبيتير ما يعزز أوضاعك العاطفية.

صحيا: تساعدك التمارين الرياضية التي تمارسها مع الأصدقاء على التنفيس عن الضغوط.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو

مهنيا: أنشطتك المتعددة تمنحك القوة في مواجهة الآخرين، لكن يستحسن ألا تضع كل رصيدك في مواجهة واحدة.

عاطفيا: لا تستغلّ وضع الشريك للحصول على ما تريده منه، بل بادر إلى مساعدته.

صحيا: ابتعد عن العادات السيئة كالتدخين وإدمان الكحول لأن ذلك مضرّ بصحتك وبنفسيتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنيا: الأمور أصبحت أكثر تنظيما من السابق، وهذا يعدّ مكسبا لك ونقطة إضافية تسجل لمصلحتك.

عاطفيا: تعجبك رومانسية الشريك، لكن الحذر واجب في مثل هذه الظروف، حتى تتوضح النيات على نحو كامل.

صحيا: خفف من التدخين لأنه قد يورطك في مشاكل صحية أنت بغنى عنها ولا سيما اليوم.