حظوظ 2023.. استعدادات الصين لقلب رياح شركات التكنولوجيا الحديثة

كشفت صحيفة آسيا تايمز الآسيوية، اليوم الثلاثاء، عن استعداد الصين لخلق رياح خلفية لشركات التكنولوجيا الكبرى، مشيرة إلى أن عام 2023 المقبل قد يعد عام الحض للشركات التكنولوجية الصينية.

وذكرت الصحيفة أنه حتى في الوقت الذي يواجه فيه محرك التصدير رياحًا معاكسة كبيرة، تبدو الصين مستعدة لخلق رياح خلفية لشركات التكنولوجيا الكبرى، مضيفة أن عودة رجل الأعمال الصيني «جاك ما» المحتملة كوجه عالمي لطموحات شركة China Inc التكنولوجية والتي تعد حديث دوائر الأعمال الصينية.

وأفادت الصحيفة بأنه في أكتوبر 2020، ألقى «جاك ما» ما يمكن اعتباره أغلى خطاب في التاريخ.

وفي حدث على طول بوند الأسطوري في شنغهاي، انتقد مؤسس مجموعة علي بابا المنظمين في بكين لعدم فهمهم لأعمال التكنولوجيا، كما ضرب البنوك المملوكة للدولة، لأنها تعمل بعقلية «مرهن»، وتراجعت تعليقات «ما» بجلطة ملحمية بالصينية.

من هو «جاك ما» رجل الأعمال الصيني المثير للجدل؟

وخلال الأسابيع الماضية، وبعد حملة بكين على قطاع التكنولوجيا، ظهر أخيرًا رجل الأعمال الصيني، جاك ما، بعدما ابتعد عن الأضواء لأشهر، ليتبين أنه يعيش في طوكيو منذ ما يقرب من 6 أشهر.

فقد أكد أشخاص على دراية بمكان وجوده، أن المؤسس المشارك لمجموعة علي بابا القابضة تخلل إقامته في اليابان برحلات إلى الريف وزيارات منتظمة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب ما أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز أمس الثلاثاء.

وانسحب «ما»، الذي كان في يوم من الأيام، أغنى وأبرز زعيم تقني في الصين، من دائرة الضوء في السنوات الأخيرة بعد أن تسبب انتقاده للحكومة الصينية في وقوعه بمشاكل مع بكين، مما أدى إلى عرقلة الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية العملاقة «آنت جروب»، حيث تمت مراقبة ظهوره العلني النادر منذ ذلك الحين عن كثب.

واحتفظ في طوكيو بعدد من عضويات النوادي الخاصة في المناطق بين جينزا ومارونوتشي. ووفقًا لـ«فاينانشيال تايمز»، فإنه أحضر أيضًا طاهيه الشخصي وطاقم الأمن وأصبح جامعًا متحمسًا للفن الحديث.

وقاد «ما»، الذي كان سابقًا شخصية بارزة في مؤتمرات الأعمال، تبرعات دولية واسعة النطاق من معدات الحماية وغيرها من المعدات التي يحتاجها العالم في الأيام الأولى للوباء.