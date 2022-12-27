الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بينهم الثور.. 5 أبراج فلكية الأكثر حظًا في عام 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

سيحظى بعض الأشخاص بوفرة من الحظ السعيد بين أيديهم، ما يساعدهم على اكتساب الحياة والعلاقات والوظيفة، ولكن لن يحالف الجميع الحظ في امتلاك كل الأشياء الجيدة والإيجابية إلى جانبهم في عام 2023، فقد يجلب الحظ الجيد أو السيء لبعض الناس.

وفي بعض الأحيان، يعتمد هذا بشدة على علم التنجيم، من خلال تحليل علامات البروج الاثني عشر، قد تتمكن من معرفة ما يخبأ لك. 

فيما يلي علامات الأبراج التي من المحتمل أن تكون الأكثر حظًا في عام 2023.

برج الثور 

من المحتمل أن يكون لديهم بداية رائعة حتى عام 2023 حيث سيتم تزويدهم بفرص متعددة من شأنها تحسين نموهم في المجال المهني. بالنسبة لحياتهم الشخصية ، سيكونون قادرين على مقابلة شخص سيجعلهم يدركون الإمكانات الحقيقية للحب والعلاقات.

برج الجوزاء 

سيكون عامًا محظوظًا جدًا بالنسبة إلى Geminis لأنهم سيكونون قادرين على تذوق ما يشبه النجاح العظيم. سيؤتي عملهم الشاق ثماره أخيرًا ويمكنهم قضاء بعض وقت الفراغ بعيدًا عن صخب الحياة اليومية. سيكونون قادرين على منح أحبائهم الاهتمام الذي تمس الحاجة إليه.

برج الاسد

سيوفر لهم عام 2023 فرصًا ممتازة والأمر متروك لهم للاستيلاء على هذه التعويذات المحظوظة. سيعطون كل جزء من اهتمامهم لتحديد التلميحات الصغيرة التي قد تقودهم إلى حياة ناجحة مع شريكهم. أولئك الذين هم عازبون قد يلتقون بشخص ما هذا العام ويقعون في حبهم بجنون.

برج الميزان 

سيكونون محظوظين للغاية هذا العام لأن الحب والثروة والفرص ستكون في أيديهم. سيتعين عليهم فقط اتخاذ بعض قرارات الحياة المهمة التي ستقرر مسار حياتهم في عام 2023. سيكون هناك متسع كبير للحب والرغبة في حياتهم إذا وضعوا طاقتهم في المكان المناسب.

برج القوس

سيكون هناك كنز من فرص العمل لأبناء برج القوس. يتعين عليهم إيقاف زر المغامرة مؤقتًا في حياتهم لبعض الوقت والتركيز أكثر على حياتهم المهنية والشخصية. سيكون هناك الكثير من الثروة والنجاح والازدهار ولن يواجهوا أي عقبات في طريقهم في أي وقت قريب.

برج الأسد برج الجوزاء برج الثور علامات الأبراج الأكثر حظ ا في عام 2023 الأكثر حظ ا

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وائل لطفي

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