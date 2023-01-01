الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| طقس خريفى بارد اليوم.. ونتنياهو يهاجم قرارًا أمميًا بشأن الاحتلال الإسرائيلى

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

تناولت الساعات الماضية عددًا من الأخبار التي تنوعت ما بين الاجتماعية والاقتصادية والفنية والسياسية، وترصد «الدستور» لكم أبرزها من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

مع بداية الصباح الباكر في العام الجديد، حرص مشجعو ومحبو الكرة المصرية على معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد، والقنوات الناقلة عبر جوجل، ويأتي من ضمن جداول مواعيد مباريات اليوم الأحد.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

نتنياهو يهاجم قرارًا أمميًا بشأن الاحتلال الإسرائيلى

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ماهية الاحتلال الإسرائيلي والتبعات القانونية لاحتلال الأراضي.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

دولة جديدة تعتمد اليورو وتنضم لـ«منطقة شنجن»

اعتمدت كرواتيا اليورو عملة لها، وانضمت إلى "منطقة شنجن"، وهما محطتان رئيسيتان لزجرب منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي قبل نحو عقد من الزمن، وعند منتصف ليل السبت، ودعت الدولة الواقعة في منطقة البلقان عملتها "كونا".. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

برج القاهرة يطلق الألعاب النارية مع بدء العام الجديد 2023 (صور)

أطلق برج القاهرة الألعاب النارية والأضواء تزامنًا مع بدء العام الجديد 2023، فور أن دقت الساعة 12:00 في منتصف الليل بدأت الفنادق والأندية بمحيط الكورنيش ووسط البلد بإطلاق الألعاب النارية في أجواء احتفالية شهدها المئات من المواطنين في الشوارع.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

طقس خريفى بارد.. «الأرصاد» تتوقع درجات الحرارة اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفي بارد فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلًا.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

أخبار فاتتك الاقتصادية والفنية مواعيد مباريات اليوم الاحد الإحتلال الإسرائيلي منطقة شنجن الالعاب النارية درجات الحرارة

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