مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-1-2023 والقنوات الناقلة
مع بداية الصباح الباكر في العام الجديد حرص مشجعين ومحبين الكرة المصرية معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-1-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، ويأتي من ضمن جداول مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 1 يناير الحالي، مواجهات بالدوري الإنجليزي ومواجهات الدوري الفرنسي.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-1-2023 والقنوات الناقلة
ويستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-1-2023 والقنوات الناقلة.
مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي
يُقام اللقاء بتمام الساعة 6:00 وذلك بتوقيت أبو ظبي، 5:00 مساءً وذلك بتوقيت مكة المكرمة الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة من خلال شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 3.
نوتينجهام فورست ضد فريق تشيلسي
يُقام اللقاء بأبرز المباريات في اليوم الأحد بتمام الساعة 8:30 وذلك بتوقيت أبو ظبي، والساعة 7:30 مساءً وتكون بتوقيت مكة المكرمة 6:30 وتكون بتوقيت القاهرة من خلال شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.
مباريات اليوم الأحد في الدوري الفرنسي
موناكو ضد ستاد بريست اليوم
يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.
تولوز ضد اجاكسيو اليوم
يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.
نانت ضد أوكسير اليوم
يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.
أنجيه ضد لوريان اليوم الاحد
يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.
ليون ضد كليرمون فوت اليوم
يُقام اللقاء في تمام الساعة 8:00 بتوقيت أبو ظبي، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.
لانس ضد باريس سان جيرمان اليوم
يُقام اللقاء ضمن مباريات اليوم الأحد في تمام الساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 9:45 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.