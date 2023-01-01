مع بداية الصباح الباكر في العام الجديد حرص مشجعين ومحبين الكرة المصرية معرفة مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-1-2023 والقنوات الناقلة عبر جوجل، ويأتي من ضمن جداول مواعيد مباريات اليوم الأحد الموافق 1 يناير الحالي، مواجهات بالدوري الإنجليزي ومواجهات الدوري الفرنسي.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-1-2023 والقنوات الناقلة

ويستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة مواعيد مباريات اليوم الأحد 1-1-2023 والقنوات الناقلة.

مباريات اليوم الأحد في الدوري الإنجليزي

يُقام اللقاء بتمام الساعة 6:00 وذلك بتوقيت أبو ظبي، 5:00 مساءً وذلك بتوقيت مكة المكرمة الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة من خلال شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 3.

نوتينجهام فورست ضد فريق تشيلسي

يُقام اللقاء بأبرز المباريات في اليوم الأحد بتمام الساعة 8:30 وذلك بتوقيت أبو ظبي، والساعة 7:30 مساءً وتكون بتوقيت مكة المكرمة 6:30 وتكون بتوقيت القاهرة من خلال شاشة بي ان سبورتس اتش دي بريميم 1.

مباريات اليوم الأحد في الدوري الفرنسي



موناكو ضد ستاد بريست اليوم

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

تولوز ضد اجاكسيو اليوم

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

نانت ضد أوكسير اليوم

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

أنجيه ضد لوريان اليوم الاحد

يُقام اللقاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت أبو ظبي، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 4:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

ليون ضد كليرمون فوت اليوم

يُقام اللقاء في تمام الساعة 8:00 بتوقيت أبو ظبي، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 6:00 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.

لانس ضد باريس سان جيرمان اليوم

يُقام اللقاء ضمن مباريات اليوم الأحد في تمام الساعة 11:45 بتوقيت أبو ظبي، 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة 9:45 بتوقيت القاهرة عبر شاشة بي ان سبورتس اتش دي 2.