موعد بداية مباريات كأس العالم للأندية المغرب 2023 ومدن إقامتها

بعد تأكد مشاركة النادي الأهلي في نسخة كأس العالم للأندية التي ستقام في المغرب فبراير 2022، واكتمال عقد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، وأعلن الاتحاد الآسيوي اعتماد مشاركة الهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا، في النسخة المونديالية القادمة، نظرًا لعدم اكتمال منافسات النسخة الحالية للبطولة الآسيوية حتى الآن.

كأس العالم للأندية 2023

بدأ ملايين المصريون من عشاق الساحرة المستديرة يكثفوا البحث عن موعد مباريات كأس العالم للأندية 2023 والفرق المشاركة في البطولة من كل القارات.

ما هو موعد كأس العالم للأندية القادمة؟

موعد كأس العالم للأندية 2022 هو فبراير 2023، حيث سيبدأ بمباراة الدور التمهيدي المعتاد يوم 1، وتقام المباراة النهائية يوم 11.

وكان يفترض أن تقام البطولة في ديسمبر كما جرت العادة، لكن إقامة كأس العالم 2022 في الشتاء تسبب في تأجيل المسابقة لأجل غير مسمى، ثم تحديد فبراير 2023 موعدًا لها.

ما هي الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2023؟

عن قارة أوروبا سيشارك ريال مدريد بطل دوري الأبطال، وعن قارة إفريقيا الأهلي، وعن دولة المغرب المستضيفة الوداد.

أما عن قارة أمريكا الجنوبية يشارك للمرة الأولى فلامنغو بعد غياب عامين لصالح بالميراس، وعن أمريكا الشمالية يشارك سياتل ساوندرز الأمريكي، وعن أوقيانوسيا أوكلاند سيتي النيوزلندي.

قارة آسيا، تم اختيار الهلال السعودي للمشاركة باعتباره حامل لقب النسخة الماضية.

وبهذا القرار اكتمل عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية بالنسخة القادمة التي تبلغ 7 أندية تمثل القارات الست، ويأتي على رأس الأندية المشاركة في المونديال، ريال مدريد بطل أوروبا بجانب فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس.

موعد بداية كأس العالم للأندية المغرب 2023

وتنطلق البطولة يوم 1 فبراير المقبل بمواجهة الأهلي وأوكلاند في افتتاح مونديال الأندية، وشهدت النسخة الماضية للمونديال مشاركة 3 أندية عربية هي الأهلي المصري والهلال السعودي والجزيرة الإماراتي، واحتل الأهلي المركز الثالث، بينما حل الهلال رابعًا.

مدن إقامة مباريات كأس العالم للأندية 2023 في المغرب

كشفت وسائل إعلام عالمية عن المدن التي تستضيف مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2022، المقرر إقامتها في المغرب منذ 1 فبراير/ 2023 وحتى 11 من الشهر ذاته.

واختيرت مدينتا طنجة والعاصمة الرباط، لاحتضان مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2022؛ حيث يستضيف ملعب طنجة الكبير مباراتي الدور نصف النهائي من البطولة، فيما سيحتضن ملعب مولاي عبد الله بالرباط المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2022.