الخميس 29 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر للطيران الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم للبلياردو

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

شارك الناقل الوطنى مصر للطيران عضو تحالف ستار العالمي في رعاية بطولة كأس العالم للبلياردو الثلاثي الأضلاع كناقل رسمي للبطولة المقامة في مدينة السحر والجمال شرم الشيخ، وذلك من منطلق حرص الشركة ومشاركتها في رعاية جميع الأحداث الرياضية العالمية التي تقام في مصر، حيث استقبلت الشركة الوطنية منظمي ولاعبي البطولة علي متن أحدث طائراتها وقامت بتسهيل جميع الإجراءات لهم.

وتعد مثل هذه البطولات المقامة على أرض مصر فرصة مهمة لتنشيط الحركة السياحية من مختلف أنحاء العالم إلى المقاصد السياحية المصرية من خلال تلك الفاعليات العالمية، وخصوصا تلك الوافدة إلى مناطق الجذب السياحى مثل مدينة شرم الشيخ والإستمتاع بالأجواء الرائعة فى مدينة من أهم مدن العالم السياحية.

يشارك في البطولة ممثلو 23 دولة من بينها مصر، كما شارك في البطولة كابتن أحمد بسيوني طيار مساعد علي طراز  ايرباص A330 بالشركة الوطنية مصرللطيران والذي قدم أداءً مشرفاً في البطولة.

الناقل الوطنى مصرللطيران مصرللطيران كأس العالم للبلياردو شرم الشيخ الكريسماس الحركة السياحية

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