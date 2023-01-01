برج القاهرة يطلق الألعاب النارية مع بدء العام الجديد 2023 (صور)

أطلق برج القاهرة الألعاب النارية والأضواء تزامنًا مع عبيد العام الجديد 2023، فور أن دقت الساعة 12:00 في منتصف الليل بدأت الفنادق والأندية بمحيط الكورنيش ووسط البلد بإطلاق الألعاب النارية في أجواء احتفالية شهدها المئات من المواطنين في الشوارع وعلى الكباري.

ويحتفل المصريون والعالم بليلة رأس السنة واستقبال العام الجديد 2023، حيث تزينت العديد من المحلات في مختلف المناطق بالقاهرة والمحافظات استعدادًا لاستقبال العام الجديد، حيث استخدموا العديد من المظاهر كتعليق أفرع الزينة المضاءة ومجسمات لبابا نويل وشجرة "الكريسماس"، كما أعلنت بعض المحلات عن عروض تخفيضية بمناسبة العام الجديد.

وشهدت شوارع وميادين ومحلات وسط البلد وشبرا ومصر الجديدة زحامًا من وقت مبكر لشراء مستلزمات الاحتفال بالكريسماس، كذلك محلات الهدايا والتي ضمت أشكالًا وأنواعًا مختلفة من الهدايا وألعاب الأطفال لبابا نويل بأحجام مختلفة، كذلك البالونات والألعاب النارية، كما قام بعض الفتيات والشباب والأباء والأمهات بالتقاط صور تذكارية مع المجسمات الاحتفالية وشجر الكريسماس والأضواء الصاخبة ذات الألوان المتنوعة.

وتستعد المولات التجارية والمحلات والمطاعم والمقاهي لإطلاق الاحتفالات في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بإطلاق الألعاب النارية والموسيقى والعروض والحفلات، كما يحرص البعض بمتابعة تلك العروض من شرفات منازلهم والتقاط الصور ومقاطع الفيديو لتلك الفعاليات والاحتفالات.

برج القاهرة

برج القاهرة

برج القاهرة

برج القاهرة