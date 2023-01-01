الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. محاكمة 20 متهما في الانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

تواصل  الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة محمود حسين و19 آخرين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد.

ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية رقم 7449 لسنة 2022، تهم تولى قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لتلك الجماعة مع العلم بأغراضها. 

وجاء فى أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، انضموا لجماعة إرهابية، وقاموا بتهريب أموال للخارج، وحيازة مطبوعات تحريضية.

الدائرة الأولي إرهاب محاكم بدر محمود حسين المستشار محمد السعيد الشربينى جماعة إرهابية تهريب أموال للخارج

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