قوى عاملة البرلمان: نتلقى رد المالية بشأن العلاوة بمشروع قانون العمل الجديد غدًا

قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا لها غدًا الإثنين، لاستكمال مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، بحضور وزير القوى العاملة، وعدد من ممثلي النقابات العمالية، وكذلك الاتحاد العام لعمال مصر، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة المالية، مشيرًا إلى أن اللجنة من المقرر أن تنتهي من مناقشة مسودة مواد مشروع القانون نهاية الأسبوع الجاري.

ولفت منصور في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن اللجنة من المقرر أن تتلقى من وزارة المالية ما يفيد بتوصيات اللجنة بشأن إرسال كافة الإحصائيات والبيانات الخاصة بإمكانية زيادة العلاوة الدورية بمشروع قانون العمل، وتأثير تلك الزيادة على خزانة الدولة من عدمه، مشيرًا إلى أن الحكومة لم ترسل تلك البيانات الأسبوع الماضي، ووعدت بإرسالها غدًا الإثنين.

وأكد أن اللجنة لم تتطرق خلال اجتماعات الأسبوع الماضي إلى المواد الخاصة بالعقوبات، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنتهي أولًا من عدد من المواد التي يوجد عليها جدال في حسمها كالعلاوة الدورية وآليات الرقابة على صندوق تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، وبعدها سيتم التطرق للعقوبات.