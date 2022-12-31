الأحد 01 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«وسط البلد بتفرح».. إقبال كبير على محلات الكشرى والكبدة فى رأس السنة

زحام شديد تشهده شوارع
زحام شديد تشهده شوارع وسط البلد في ليلة رأس السنة

زحام شديد تشهده شوارع وسط البلد في ليلة رأس السنة وقبل دقائق من بدء العام الجديد 2023، حيث حرص الشباب والفتيات والعائلات على الاحتفال بالكريسماس وشراء الهدايا ودخول السينمات والتسوق وشراء الحلوى ومستلزمات الاحتفال.

وكان لمحلات الكشري والكبدة النصيب الأكبر من الإقبال في شوارع وسط البلد حيث رفعت بعضهم شعار كامل العدد.

ورصدت عدسة «الدستور» مظاهر الاحتفال بمنطقة وسط البلد والإقبال على محلات الحلوى والهدايا والتسالي والفواكه وكذلك دور السينما وكورنيش النيل وسط أجواء احتفالية يعيشها الجميع وترتسم على وجوههم الفرحة والسرور.

ويحتفل المصريون والعالم بليلة رأس السنة واستقبال العام الجديد 2023، حيث تزينت العديد من المحلات في مختلف المناطق بالقاهرة والمحافظات استعدادا لاستقبال العام الجديد حيث استخدموا العديد من المظاهر كتعليق أفرع الزينة المضاءة ومجسمات لبابا نويل وشجرة "الكريسماس"، كما أعلنت بعض المحلات عن عروض تخفيضية بمناسبة العام الجديد.

وشهدت شوارع وميادين ومحلات وسط البلد وشبرا ومصر الجديدة، زحاما من وقت مبكر لشراء مستلزمات الاحتفال بالكريسماس كذلك محلات الهدايا والتي ضمت أشكالا وأنواعا مختلفة من الهدايا وألعاب الأطفال لبابا نويل بأحجام مختلفة كذلك البالونات والألعاب النارية كما قام بعض الفتيات والشباب والأباء والأمهات بالتقاط صور تذكارية مع المجسمات الاحتفالية وشجر الكريسماس والأضواء الصاخبة ذات الألوان المتنوعة.

وتستعد المولات التجارية والمحلات والمطاعم والمقاهى لإطلاق الاحتفالات في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بإطلاق الألعاب النارية والموسيقى والعروض والحفلات، كما يحرص البعض بمتابعة تلك العروض من شرفات منازلهم والتقاط الصور ومقاطع الفيديو لتلك الفعاليات والاحتفالات.

الكريسماس شوارع وسط البلد ليلة رأس السنة العام الجديد 2023 محمد حمدى زكى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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