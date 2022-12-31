مع بداية العام الجديد.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا بالستيًا فى بحر الشرق

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم، صاروخًا بالستيًا قصير المدى في بحر الشرق المعروف أيضًا باسم بحر اليابان، على ما أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.



وأوردت "يونهاب" نقلًا عن هيئة الأركان المشتركة، أن عملية الإطلاق هذه هي الثانية خلال أيام ونفذت من منطقة يونغسيونغ في العاصمة بيونغ يانغ.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، عن أن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إنها رصدت عملية الإطلاق من بلدة تشونجهوا بإقليم هوانج هيه الشمالي من الساعة الثامنة صباحًا، وقطعت الصواريخ حوالي 350 كيلومترًا قبل أن تسقط في البحر، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب".

وتابعت أن سلطات المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجري تحليلًا مفصلًا لخصائص الصواريخ.

كما نددت الأركان المشتركة الكورية الجنوبية بعمليات الإطلاق ووصفتها بأنها "استفزاز كبير" يضر بالسلام والاستقرار، وانتهاك "واضح" لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت في رسالة نصية أُرسلت إلى المراسلين: "مع تعزيز المراقبة واليقظة، يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".

وتأتي هذه الإطلاقات بعد يوم من قيام كوريا الجنوبية بإطلاق تجريبي لمركبة فضائية محلية تعمل بالوقود الصلب، وفي وقت من المتوقع أن تعلن فيه بيونج يانج عن أهداف سياستها لعام 2023 بعد الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم هذا الأسبوع.