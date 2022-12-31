السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بث مباشر.. البابا تواضروس الثانى يترأس احتفالية رأس السنة من الإسكندرية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، ليلة رأس السنة الميلادية، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

جاء ذلك بمشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية الأنبا بافلي المنتزه، والأنبا إيلاريون غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا شرق الإسكندرية، إلى جانب مشاركة كهنة الكاتدرائية.

وتحتفل الكنائس المسيحية، اليوم السبت،  بأعياد رأس السنة والكريسماس في الكنائس المسيحية المختلفة، إذ بدأت الكنائس في التزيين ووضع شجرة الكريسماس بشكلها المعتاد في الكنيسة، تكسوها الزينة المعتاد عليها بألوانها الباهية.

اسة البابا تواضروس الثاني أعياد رأس السنة البابا تواضروس ا البابا تواضروس الثان البابا تواضروس

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