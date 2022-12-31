«ابني أديبا» تحتفل بنجاح المرحلة الأولى من المبادرة

نظم فريق مبادرة "ابني أديبا " حفلًا ختاميا للاحتفال بنجاح المرحلة الأولى من المبادرة، وشهد الاحتفال توجيه رسائل تشجيع من فريق المبادرة للأطفال بهدف تنمية مواهبهم وقدراتهم.



حضر الحفل جميع فريق العمل وفي مقدمتهم الكاتبة "سماح أبو بكر" والدكتورة "منى طمان" وسندس عادل، ورانيا السيد.



وأكد الحضور، أن مستوى الأطفال فاق التوقعات، وشهد اليوم أيضا قيام الأطفال برسم شعار تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للتعبير عن امتنانهم بالتجربة الفريدة التي أطلقتها التنسيقية واختتم الاحتفال بكلمات من الأطفال تعكس مدى تطور مستواهم، حيث أبدوا حماسهم لبدء مرحلة جديدة في المبادرة.

حضر الاحتفال أيضا فريق مبادرة ابني أديبا النائبة نشوى الشريف مشرف عام المبادرة، وسامي الزيات، تقى شاهين، شيماء الأشقر أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

فيما قال الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن هناك مبدعين في قرى ونجوع مصر يجب الاستفادة منهم، وأن يتم نشر الأنشطة التوعية التي يحتاجونها في القرى، مستطردا: "أكاديمية الفنون مثلا ليس لها سوى فرع واحد في محافظة الإسكندرية غير مركزها الرئيسي بالقاهرة، كما أن النشر الإقليمي مفتوح في قصور الثقافة ولكنه يحتاج إلى بعض الدعم".

جاء ذلك خلال الصالون الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت عنوان، العدالة الثقافية، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.



وأوضح مجاهد، أنه لا أحد يعمل وحده في قضية نشر الوعي الثقافي، فيجب على قصور الثقافة أن تؤدي دورها في إكتشاف الموهوبين والمبدعين في الأقاليم والعمل على نشر إبداعاتهم، وقال إن الدستور المصري ذكر العدالة الثقافية وينص في مواده على الحقوق الثقافية.



أدار الصالون النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون كلا من الدكتور محمود مسلم الكاتب الصحفي رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، النائبة سها سعيد -عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.