الحكومة: حل أزمة البضائع المتراكمة فى الموانئ قبل شهر رمضان.. والأسعار ستنخفض

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المواد الغذائية ستشهد انخفاضًا في الأسعار الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أننا لدينا موارد دولارية تكفي إخراج البضائع من الموانئ.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن عجلة الإفراج عن السلع في الجمارك بدأت، موضحًا أن إجمالي المتراكم من البضائع في الموانئ وصل إلى 14.5 مليار دولار، متابعًا: "أفرجنا عن سلع بقيمة 6 مليارات و230 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، وتتبقى هناك سلع في الموانئ بقيمة 8.5 مليار دولار، وسيتم الإفراج عنها تباعًا قبل شهر رمضان المبارك".

وقال نادر سعد، إن الحكومة ستنهي أزمة البضائع المتراكمة قبل دخول شهر رمضان وكل المواد الخام اللازمة للصناعن سيتم توفيرها.

وأشار متحدث الحكومة، إلى أن مخزون مصر من السلع الغذائية مطمئن، وكل مدخلات الصناعة الغذائية ستكون موجودة في المصانع، والأسعار ستنخفض.