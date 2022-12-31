السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الحكومة: حل أزمة البضائع المتراكمة فى الموانئ قبل شهر رمضان.. والأسعار ستنخفض

السفير نادر سعد
السفير نادر سعد

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المواد الغذائية ستشهد انخفاضًا في الأسعار الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أننا لدينا موارد دولارية تكفي إخراج البضائع من الموانئ.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن عجلة الإفراج عن السلع في الجمارك بدأت، موضحًا أن إجمالي المتراكم من البضائع في الموانئ وصل إلى 14.5 مليار دولار، متابعًا: "أفرجنا عن سلع بقيمة 6 مليارات و230 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، وتتبقى هناك سلع في الموانئ بقيمة 8.5 مليار دولار، وسيتم الإفراج عنها تباعًا قبل شهر رمضان المبارك".

وقال نادر سعد، إن الحكومة ستنهي أزمة البضائع المتراكمة قبل دخول شهر رمضان وكل المواد الخام اللازمة للصناعن سيتم توفيرها.

وأشار متحدث الحكومة، إلى أن مخزون مصر من السلع الغذائية مطمئن، وكل مدخلات الصناعة الغذائية ستكون موجودة في المصانع، والأسعار ستنخفض.

نادر سعد مجلس الوزراء المواد الغذائية انخفاض في الاسعار موارد دولارية الموانئ

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الاستثمار فى صناعة الوجدان

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