رئيس الوزراء: سوق ميدان محطة مصر بالإسكندرية نموذج للتغلب على مشكلة الباعة الجائلين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفياً، بميناء الإسكندرية خلال متابعته سير إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالميناء، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهذا الشأن.

وأوضح رئيس الوزراء أنه استهل زيارته لمحافظة الإسكندرية بتفقد أهم ميدان بالمحافظة وهو "ميدان محطة مصر"، الذي شهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، مشيرا إلى أن مشكلة الباعة الجائلين كانت تمثل تحديا في تنفيذ أعمال التطوير، إلا أنه تم التغلب عليها وإقامة سوق حضرية متطورة، تضم العديد من المحال، مؤكداً أن مثل هذه السوق تُعد نموذجا لإقامة أسواق حضرية، سيتم تعميمها بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، خاصة في مختلف ميادين المحافظات.



