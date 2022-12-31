الأردن تقرر تخفيض أسعار الوقود في يناير المقبل

قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية في الأردن، السبت، تخفيض أسعار الديزل والغاز والبنزين بنوعيه لشهر يناير المقبل.

وقالت اللجنة، في قرار أصدرته اليوم وأوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا): "إنه تم تخفيض سعر الديزل بمقدار 75 فلسا وبذلك يصبح سعر الديزل 820 فلسا للتر بدلاً من 895 فلسا للتر، وتخفيض سعر الغاز بمقدار 75 فلسا ليصبح 785 فلسا بدلاً من 860 فلسا للتر".

وأوضحت اللجنة أن القرار يأتي انعكاسا لمعدل الأسعار العالمية خلال شهر ديسمبر الحالي مثلما ساهم تعديل نظام تسعير المشتقات البترولية في تخفيض هذه الأسعار .

وأشار البيان إلى أنه تبين للجنة عند تطبيق المعادلة السعرية لمادة البنزين بنوعيه (90 و95) وفقا للأسعار العالمية تخفيض أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار 20 فلسا والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 30 فلساً ، وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في الشهر المقبل 900 فلس للتر بدلاً من 920 فلسا للتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1140فلسا للتر بدلا من 1170 فلسا للتر.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر سبعة دنانير للاسطوانة.

وجاءت قرارات اللجنة خلال اجتماعها الشهري الذي عقدته اليوم لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من أول يناير المقبل، تم خلاله استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال الشهر الجاري ومقارنتها بمثيلاتها للشهر الماضي .

وبحسب البيان فقد تبين للجنة انخفاض معدل أسعار المشتقات النفطية عالمياً خلال الشهر الجاري وبناء عليه أقرت الأسعار للشهر المقبل .

تعرفة فرق سعر الوقود ليناير بقيمة "صفر"

في وقت سابق، أفادت وكالة "بترا"، لأن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قرّرت اليوم، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر يناير المقبل لعام 2023 بقيمة صفر.وهي القيمة نفسها التي تم تحديدها لشهر ديسمبر الحالي.