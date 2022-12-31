ورش فنية وصالونات ثقافية.. حصاد المركز القومي للسينما في 2022

نظم المركز القومي للسينما (19) ورشة فنية خلال عام 2022، ما بين ورش تعليم إخراج الفيلم التسجيلي وتعليم فنون الرسم والصلصال والأورجامي للأطفال بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الطفل، وتعليم أساسيات الديكور السينمائي مجاناً للهواة والشباب، وتعليم كيفية كتابة سيناريو الفيلم السينمائي، ورش تعليم إخراج الفيلم القصير، استفاد منها 1417 مستفيد.

وخلال السطور التالية؛ نستعرض بالتفصيل حصاد المركز القومي للسينما خلال عام 2022..

أقام المركز عدد (47) ندوة وصالونا ثقافيا خلال العام فى مختلف محافظات مصر، استفاد منها ما يقرب من 2000 مواطن، بالإضافة إلى إقامة 36 ليلة عرض للأفلام فى أماكن عديدة، منها "بسينما الهناجر بالأوبرا والمعهد الفرنسي بالقاهرة ونادي هليوبليس وقصر السينما بجاردن سيتي ومشروع سينما الشعب ومركز الثقافة السينمائية".

كما نظم المركز الدورة الـ 23 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة في الفترة من 17 حتى 23 مارس، ورأس هذه الدورة المخرج سعد هنداوى، وشهد المهرجان هذا العام 9 عروض عالمية أولى، وعرض المهرجان لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط فيلمين وهما الوثائقي الطويل "الحدود" من إخراج سمارث ماهاچان، والروائي القصير "أصداء" من إخراج چوليان كوبرسي، و4 عروض دولية، كما قدم المهرجان 19 عملًا تعرض جميعها للمرة الأولى في إفريقيا، وشملت العروض الأفريقية الأولى 7 أفلام في مسابقة التحريك، كما شمل برنامج المهرجان في دورته الـ23 عدد كبير من الأفلام التي تعرض للمرة الأولى في مصر داخل المسابقات الرسمية ووصل عددها إلى 12 فيلمًا، بخلاف البرامج الموازية ومسابقة أفلام الطلبة التي تضمنت 11 فيلما.

هذا إلى جانب المشاركة بعدد من الأسابيع المصرية في الخارج يعرض خلالها باقة مميزة من الأفلام، في "الكونغو، ألبانيا، الهند، البرتغال، قطر، أندونيسيا، أوزباكستا، البرازيل، إندونسيا" وغيرهم من بلدان العالم، بالإضافة إلى عدد من العروض الثقافية بالخارج فى " لندن، كاراكاس بفنزويلا، الهند، منتدي الحضارات القديمة في بغداد، كازاخستان، جدة، تايلاند، بلجراد، تونس، الخرطوم، البرازيل، بأوزباكستان، الرياض، الأردن"، كما شارك المركز بمجموعة من الافلام فى مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى، المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بولاية نيويورك الأمريكية، مهرجان مكاو لأفلام الأطفال في الصين، مهرجان رؤى للفيلم القصير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الفرانكفونية في روما، الفرانكفونية في بيرو".

بالإضافة إلى الملاحقة الوثائقية لمجموعة من الفعاليات، منها " الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم والقدرات الخاصة إخراج مختار علي، الاحتفال باليوبيل الذهبي لفريق أتيليه المسرح بكلية فنون جميلة بالقاهرة إخراج مختار علي، الاحتفال باختيار القاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي وتتضمن (سور القاهرة الشمالي، احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي، افتتاح معرض فيصل الدولي للكتاب، احتفال المركز القومي لثقافة الطفل بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب إخراج محمود سالم)، كما تمت المعاينات لعمل مقايسة تنفيذ الحماية المدنية لمشروع سجل توثيق التراث مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

ويجرى حاليا الانتهاء من مراحل إعداد وتجهيز مجموعة من الأفلام، وهم "فيلم رسوم (ندى)، فيلم تسجيلي (بليغ..عاشق النغم)، فيلم تسجيلى (أصل الحكاية)، فيلم رسوم ( بعد نظر)، فيلم رسوم ( نفسي أطير)، فيلم روائي قصير (خاتم فضة)، فيلم تسجيلي ( وادي العاشقين)، فيلم تسجيلي (4ستات – سوق الخميس)، فيلم وثائقي ( بداية الفيلم)، فيلم روائي قصير (مش بالروقة والقلم)، فيلم تسجيلي ( دي مجرد مرحلة)، فيلم روائي قصير (نحن)، فيلم تسجيلي (المعهد العالي للسينما)، فيلم رسوم (بُعد نظر)".