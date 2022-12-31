ماذا ينتظر كريستيانو رونالدو بعد الانتقال إلى النصر السعودي؟

كتب البرتغالي كريستيانو رونالدو، سطر جديد في مسيرته الكروية بعدما أكمل أمس انتقاله إلى نادي النصر السعودي.

وكانت مساعي رونالدو للانتقال قبل بداية هذا الموسم إلى أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا، قد باءت بالفشل، لكن ظلت لديه فرصة للمشاركة في البطولة حين ارتبط اسمه بأندية تشيلسي وبايرن ميونخ وسبورتينج لشبونة.

وأعلن النصر أمس الجمعة التعاقد رسميًا مع الدولي البرتغالي بعقد لمدة 3 سنوات حتى عام 2025.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم ماذا ينتظر رونالدو مع فريقه الجديد النصر؟

مباراته الأولى

لقاء رونالدو الأول سيكون أمام الشباب في 14 يناير المقبل، ببطولة الدوري ضمن لقاءات الجولة الـ 13.

كأس السوبر السعودي

في 25 يناير سيكون رونالدو على موعد قمة جديدة مع النصر أمام اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه ثنائي المنتخب الوطني أحمد حجازي وطارق حامد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

كأس خادم الحرمين الشريفين

وفي مارس المقبل، سيلعب رونالدو مع النصر أمام أبها في دور الـ 16 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

هداف الدوري السعودي

سيكون رونالدو أعينه على ترتيب هدافي الدوري السعودي حيث يتصدر الترتيب زميله في الفريق تاليسكا برصيد 9 أهداف.

من جانبه أعرب وزير الرياضة ، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن سعادته بانضمام النجم البرتغالي إلى نادي النصر.

ورحب الوزير بقدوم كريستيانو إلى الملاعب السعودية، وكتب عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "سعيد بتواجد أحد أفضل لاعبي العالم لبدء مسيرته الجديدة في المملكة.. مرحباً بك".

وتابع قائلا: "سندعم بقية أنديتنا لصفقات نوعية مع نجوم عالميين قريبا". ونشر الحساب الرسمي للنادي على الانترنت صورة للاعب ممسكا بقميص النادي وعلق عليها "الرياضي الأعظم عالميا يوقع رسميا للعالمي".

وأوضح أن رونالدو سيرتدي القميص رقم 7، بعدما تم توقيع العقود في العاصمة الإسبانية مدريد بحضور رئيس النادي مسلي آل معمر.

وقال آل معمر :"هذه الصفقة أكبر من كتابة فصل تاريخي جديد، هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية والأجيال القادمة".

من جانبه قال رونالدو :"إنني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة". وأضاف :"الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا. وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريٌق".

وأكد :"لنقوم سويا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات"