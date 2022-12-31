قناة السويس تهدي السفن العابرة «معبودة القمر» احتفالًا بالعام الجديد

شاركت هيئة قناة السويس عملاءها الاحتفال بالسنة الميلادية الجديدة بتوزيع هدايا تذكارية تحمل الطابع الفرعوني على ربابنة السفن العابرة.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تدعيم الروابط مع العملاء، والترويج السياحي والاعتزاز بالهوية المصرية، حيث تحمل الهدايا المصنوعة بأيادٍ مصرية ماهرة تمثال إيزيس المجنحة، وهى معبودة القمر والأمومة والحب والجمال في المعتقد المصري القديم.

وشهدت القناة، اليوم، عبور 77 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.6 مليون طن، حيث عبرت من الشمال 43 سفينة بحمولات 2.9 مليون طن، على رأسها سفينة الحاويات العملاقة "EVER GOVERN"، ومن الجنوب عبرت 34 سفينة بحمولات 1.7 مليون طن، في مقدمتها سفينة الحاويات "MOL TREASURE".