«القاهرة الإخبارية» تكشف موعد وصول رونالدو للسعودية

تعاقد نادي «النصر» السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة صاحبها متابعة جماهيرية كبيرة على مستوى العالم خلال الساعات القليلة الماضية.

وفي هذا السياق، كشفت قناة «القاهرة الإخبارية» موعد وصول رونالدو إلى السعودية، والذي وقَّع مع نادي «النصر» عقدًا يبدأ في يناير المقبل ولمدة موسمين ونصف الموسم.

ومن المقرر أن يصل «الدون» إلى السعودية بعد غد الإثنين أو الثلاثاء؛ من أجل تقديمه للجماهير في حدثٍ تاريخي يتوقع تغطيته من وسائل إعلام مختلفة حول العالم، والانضمام لتدريبات فريقه الجديد.

وقد يكون الظهور الأول لرونالدو في السعودية في الخامس من يناير المقبل في مواجهة فريق «الطائي» السعودي في الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي.

وكشفت تقارير صحفية قيمة الصفقة، حيث من المقرر أن يحصل كريستيانو رونالدو على حوالي 200 مليون يورو عن كل الموسم، كما سيكون لرونالدو دورًا في ملف الترويج لاستضافة السعودية كأس العالم 2030.