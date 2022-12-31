أبرزها 18 طن سكر.. ضبط 13 قضية استيلاء على السلع المدعمة فى حملات مكبرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 13 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 18 طن سكر تمويني مدعم "عيني" 1000 لتر مواد بترولية "عينى"، بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالي (275,715 طن "مستندي - عينى") أبرزها (4 أطنان دقيق بلدي مدعم "مستندي" - 300 كجم دقيق بلدي مدعم "عيني" - 2,050 طن دقيق أبيض "عيني" – 18 طن سكر تمويني مدعم "عينى" - 33,497 طن أرز أبيض "عينى" - 41,290 طن أرز شعير "عيني" – 162,404 طن أرز شعير "مستندي" - 14,174 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 1000 لتر مواد بترولية "عينى" – 492 عبوة سجائر – 35,155 طن أعلاف حيوانية "عينى") .

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.