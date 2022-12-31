السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أبرزها 18 طن سكر.. ضبط 13 قضية استيلاء على السلع المدعمة فى حملات مكبرة

سكر
سكر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 13 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 18 طن سكر تمويني مدعم "عيني" 1000 لتر مواد بترولية "عينى"، بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالي (275,715 طن "مستندي - عينى") أبرزها (4 أطنان دقيق بلدي مدعم "مستندي" - 300 كجم دقيق بلدي مدعم "عيني" - 2,050 طن دقيق أبيض "عيني" – 18 طن سكر تمويني مدعم "عينى" - 33,497 طن أرز أبيض "عينى" - 41,290 طن أرز شعير "عيني" – 162,404 طن أرز شعير "مستندي" - 14,174 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 1000 لتر مواد بترولية "عينى" – 492 عبوة سجائر – 35,155 طن أعلاف حيوانية "عينى") .

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة شرطة التموين والتجارة الجرائم التموينية مواد بترولية شرطة البيئة والمسطحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

خريطة العروض المسرحية فى ليلة رأس السنة 2023 الليلة

محافظ كفرالشيخ: استمرار الحملات على الأسواق لمواجهة الغش التجارى

جمارك الدخيلة تضبط تلاعبًا فى تصريح إفراج مؤقت صادر من الاستثمار

الإثنين.. ورشة الزيتون الأدبية تحتفي بذكرى ميلاد بيرم التونسي

اجتماع ثلاثى لوزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا فى يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية «3-3»

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو ينعى بيليه: الأجيال ستتذكره لعبقريته وإنسانيته

فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة على إحالة الاحتلال الإسرائيلى لمحكمة الجنايات الدولية

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023