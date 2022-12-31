سقوط أمطار متوسطة على مرسى مطروح

شهدت مدينة مرسي مطروح، منذ قليل، سقوط أمطار متوسطة أغرقت الشوارع والميادين الرئيسية.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بديوان عام محافظة مطروح حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات، وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار ٢٤ ساعة، وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن لتلقى شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور.

وفي ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٢، شهدت مدينة مرسي مطروح سقوط أمطار متوسطة أغرقت الشوارع والميادين، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بديوان عام محافظة مطروح عن حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات، وانعقاد غرفة العمليات الرئيسية على مدار 24 ساعة وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن، لتلقى شكاوى المواطنين وسرعة حلها على الفور.

وتابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار جهود مدن ومراكز المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي على مدار أمس الخميس، في رفع وإزالة تراكمات المياه بالشوارع والطريق الفرعية والطريق الدولي الساحلي والتعامل الفوري مع كل تداعيات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة.

واستمرت جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع جهاز مدينة العلمين الجديدة في رفع وإزالة تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي مطروح إسكندرية.



وقام مركز ومدينة الضبعة، برئاسة الدكتور عماد الدين عبدالله، بإزالة تراكمات مياه الأمطار بعدد من المناطق المتفرقة بالمدينة وعلى الطريق الدولي الساحلي، لتيسير حركة المرور والمواطنين.



وأكد محافظ مطروح على استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع الغرف الفرعية بمراكز المدن الثمانية وكل مديريات الخدمات والجهات المعنية، لسرعة التواصل مع التعامل الفوري مع شكاوى وبلاغات المواطنين، والعمل على سرعة حلها والتعامل معها.

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