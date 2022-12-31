السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إنقاذ 5 أشخاص من حريق شقة سكنية بسيدى بشر فى الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية على حريق نشب في شقة سكنية أمام كنيسة العذراء مريم بشارع سيف بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، دون وقوع إصابات.

البداية بتلقي الحماية المدنية بالإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة منتزه أول يفيد بوقوع حريق هائل في إحدى الشقق السكنية بشارع سيف بمنطقة سيدي بشر قبلي، وعلى الفور، انتقل رجال مباحث القسم رفقة سيارتي إسعاف و3 سيارات مطافي وقوات الحماية المدنية لإخماد الحريق.

وبالفحص تبين وجود 5 أشخاص داخل الشقة السكنية، وتم إنقاذهم من قبل سيارات الإسعاف ومدهم بالأكسجين.

تمت السيطرة علي الحريق من قبل الحماية المدنية، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وجار التحقق من السلامة الإنشائية للعقار.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قوات الحماية المدنية الإسكندرية كنيسة العذراء قسم شرطة منتزة اول مطافي

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