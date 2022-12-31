السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

في إطار حياة كريمة.. «مدبولي» يكلف محافظ الإسكندرية بتنفيذ طلبات الباعة الجائلين

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولة موسعة في مشروعات تطوير محطة مصر التاريخية بمحافظة الإسكندرية، استهلها باستماع لشرح واف حول عملية التطوير كاملة فيما يخص الميدان وسوق محطة مصر ومداخل المحطة والأكشاك التي تم تنفيذها هناك بدلًا من افتراش الأرض للباعة الجائلين.

رافق رئيس الوزراء، كل من الفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيد القصير وزير الزراعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير الصناعة، والدكتور على المصيلحي وزير التموين، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ولفيف كبير من قيادات محافظة الإسكندرية والإعلاميين والصحفيين.

وحرص رئيس الوزراء على الاستماع لطلبات المواطنين الذين طلبوا التحدث معه خلال الجولة، وكلف محافظ الإسكندرية على الفور بتنفيذ طلباتهم في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بالعمل على توفير حياة كريمة لكل المواطنين.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تطوير محطة مصر محافظة الاسكندرية سوق محطة مصر الفريق كامل الوزير وزير النقل السيد القصير وزير الزراعة الدكتور محمد معيط وزير المالية

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الاستثمار فى صناعة الوجدان

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