السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط هارب من 14 قضية جنائية بحوزته 1.5 كيلو حشيش وهيروين بالقليوبية

ضبط هارب
ضبط هارب

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطل له معلومات جنائية، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة طوخ، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة «الحشيش والهيروين» ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح ناري فرد خرطوش وأعيرة نارية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

بداية القصة.. 

البداية بتلقي مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميًا بالاتجار بالمخدرات، بمنطقة غرب السكة الحديد دائرة المركز.

وبالمعاينة تبين تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط عاطل، سبق اتهامه فى 14 قضية، مقيم بمنطقة غرب السكة الحديد دائرة المركز، وبحوزته حوالي 1.5 كيلوجرام من مخدري الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وسلاح ناري فرد خرطوش، وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

اجهزة الامن معلومات جنائية إجراميا المواد المخدرة مركز شرطة طوخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

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