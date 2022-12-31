رئيس الوزراء يبدأ جولته فى الإسكندرية بتفقد أعمال تطوير محطة مصر
يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية لعدد من مشروعات محافظة الإسكندرية اليوم، بتفقد أعمال تطوير محطة مصر.
يستقبل الدكتور مصطفى مدبولي، الفريق كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور على المصيلحي وزير التموين، والوزير السيد القصير وزير الزراعة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ولفيفًا من قيادات الحكومة ومحافظة الإسكندرية وعددًا كبيرًا من الصحفيين والإعلاميين.
وتأتي جولة رئيس الوزراء في محافظة الاسكندرية، اليوم، في الأساس لتفقد سير عمليات الإفراج عن الشحنات المستوردة في موانئ الإسكندرية، والاطمئنان على سير الأمور بالشكل المرجو، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.