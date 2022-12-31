السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع شاب أسفل عجلات قطار فى قنا

قطار
قطار

لقي شاب مصرعه، اليوم السبت، دهسًا أسفل عجلات القطار أثناء مروره على مزلقان كوبري المركز، في دشنا، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية بتلقي اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع شاب أسفل عجلات القطار على كوبري المركز في دشنا.

وبعد الفحص تبين مصرع "حازم عبدالله حسين طه"، يبلغ من العمر 35 عامًا، مقيم بمنطقة صفارة في مركز دشنا، صدمه القطار أثناء مروره على مزلقان كوبري المركز، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو في دشنا تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

أسفل عجلات القطار أسفل عجلات قطار أسفل عجلات التحقي التحفظ على البداية الإسعاف

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