السبت 31 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المصريين فرحوا في 2022.. كيف ساهمت مبادرة الرئيس السيسي لإحلال السيارات في ذلك؟

سيارات
سيارات

سلط برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الضوء على فرحة المواطنين المصريين بما حصدوه من المبادرات التي نفذتها الدولة، وعرض البرنامج تقريرا تلفزيونيا بعنوان "2023 بداية جديدة.. أمنية "أبوغزالة" تحققت في الحصول على ميكروباص من مبادرة إحلال السيارات".

وقال المواطن محمد أبو غزالة، إنه سمع عن المبادرة في الإعلان وقرر أن يجرب حظه، وبالفعل استطاع الحصول على سيارة ميكروباص: "الفارق شاسع بين السيارة التي حصلت عليها وسيارتي القديمة، هناك توفير كبير بسبب الغاز، كما أن السيارة القديمة كلفتني كثيرًا بسبب الأعطال".

وأضاف: “المبادرة جميلة وأتمنى من أي شخص يمتلك سيارة قديمة يقوم بالتقديم للاستفادة من هذه المبادرة، وأؤكد أنه لن يندم، عندما رأيت الإعلان على الإنترنت قدمت فورا، استغرق الأمر فترة من الزمن، وبالفعل تواصلت المبادرة معي استلمت سيارتي وسلمت السيارة القديمة”. 

وتابع: "هناك فارق شاسع في الشغل والربح، والقسط مريح للغاية، وأعتقد أنه من المستحيل أن تحصل على سيارة بفائدة قدرها 3% كما حدث في هذه السيارة، لأن أي معرض يمنح السيارات بالتقسيط بفائدة قدرها 50%"

وواصل: "المبادرة خيال وحلم جميل اتحقق، وبشكر كل القائمين على تنفيذ المبادرة لإحلال السيارات المتقادمة".

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