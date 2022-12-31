وفاة الإعلامية الأمريكية الشهيرة باربرا والترز

تصدر رحيل المذيعة الأمريكية الشهيرة باربرا والترز مؤشرات البحث على الإنترنت والسوشيال ميديا في الساعات الأخيرة من قبل الكثير.

وتوفيت المذيعة الأمريكية الشهيرة باربرا والترز، محاورة القادة والزعماء وأول نجمة تلفزيونية في الولايات المتحدة عن عمر 93 عاما بعد مسيرة حافلة امتدت على مدار عقود واتسمت باستمراريتها وتنوعها.

وقطعت قناة ABC News الأمريكية، التي شهدت مسيرة والترز، بثها لتعلن وفاة المذيعة الشهيرة مساء أمس الجمعة.

وقالت المذيعة سيندى بيرجر، فى بيان، إن والترز عاشت حياتها دون ندم، فقد كانت رائدة ليست فقط للصحفيات ولكن لكل النساء، مضيفة أن والتزر ماتت فى سلام فى منزلها بنيويورك.

وقال بوب إيجر الرئيس التنفيذى لشركة والت ديزنى المالكة لإيه بى سى، إن باربرا كانت أسطورة حقيقية ورائدة ليست فقط للنساء فى الصحافة ولكن للصحافة نفسها.

وذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية على مدار أربعة عقود قضتها فى ABC وقبلها فى قناة NBC، أجرت والتزر مقابلات حصرية مع حكام وشخصيات ملكية وفنانيين مما جعلها تحظى بشهرة بين صفوفهم، ووضعها ذلك في طليعة الاتجاه الذي جعل مراسلى التلفزيون نجوما.

وتصدرت والترز عناوين الأنباء في عام 1976 عندما كانت أول مذيعة أخبار نسائية بمرتب سنوي غير مسبوق بلغ مليون دولار، وكانت قيادتها أسطورية لأنها تنافست ليس فقط مع الشبكات المنافسة، ولكن أيضا مع الزملاء فى شبكتها الخاصة.

أبرز لقاءات باربرا والترز

والجدير بالذكر، أجرت والترز لقاءات مع العديد من الرؤساء من بينهم الرئيس أنور السادات والرئيس الليبى الراحل معمر القذافي، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كأول مذيعة أمريكية تفعل ذلك، والرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات والرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو.