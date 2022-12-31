السبت 31 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

وفاة الإعلامية الأمريكية الشهيرة باربرا والترز

باربرا والترز
باربرا والترز

تصدر رحيل المذيعة الأمريكية الشهيرة باربرا والترز مؤشرات البحث على الإنترنت والسوشيال ميديا في الساعات الأخيرة من قبل الكثير.

وتوفيت المذيعة الأمريكية الشهيرة باربرا والترز، محاورة القادة والزعماء وأول نجمة تلفزيونية في الولايات المتحدة عن عمر 93 عاما بعد مسيرة حافلة امتدت على مدار عقود واتسمت باستمراريتها وتنوعها.

وقطعت قناة ABC News الأمريكية، التي شهدت مسيرة والترز، بثها لتعلن وفاة المذيعة الشهيرة مساء أمس الجمعة.

وقالت المذيعة سيندى بيرجر، فى بيان، إن والترز عاشت حياتها دون ندم، فقد كانت رائدة ليست فقط للصحفيات ولكن لكل النساء، مضيفة أن والتزر ماتت فى سلام فى منزلها بنيويورك.

وقال بوب إيجر الرئيس التنفيذى لشركة والت ديزنى المالكة لإيه بى سى، إن باربرا كانت أسطورة حقيقية ورائدة ليست فقط للنساء فى الصحافة ولكن للصحافة نفسها.

وذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية على مدار أربعة عقود قضتها فى ABC وقبلها فى قناة NBC، أجرت والتزر مقابلات حصرية مع حكام وشخصيات ملكية وفنانيين مما جعلها تحظى بشهرة بين صفوفهم، ووضعها ذلك في طليعة الاتجاه الذي جعل مراسلى التلفزيون نجوما.

وتصدرت والترز عناوين الأنباء في عام 1976 عندما كانت أول مذيعة أخبار نسائية بمرتب سنوي غير مسبوق بلغ مليون دولار، وكانت قيادتها أسطورية لأنها تنافست ليس فقط مع الشبكات المنافسة، ولكن أيضا مع الزملاء فى شبكتها الخاصة.

أبرز لقاءات باربرا والترز

والجدير بالذكر، أجرت والترز لقاءات مع العديد من الرؤساء من بينهم الرئيس أنور السادات والرئيس الليبى الراحل معمر القذافي، والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كأول مذيعة أمريكية تفعل ذلك، والرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات والرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو.

باربرا والترز وفاة الإعلامية الأمريكية الشهيرة باربرا والترز رحيل المذيعة الأمريكية الشهيرة باربرا والترز الأمريكية الشهيرة باربرا والترز الشهيرة باربرا والترز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

مع العام الجديد.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر انهيار شرفة عقار بالإسكندرية

ضبط 179 مخالفة مرورية وتحصيل 79 ألف جنيه غرامات بالغربية

ضبط ربة منزل بتهمة قتل طفلة 4 سنوات بسوهاج

رئيس الوزراء يتفقد أعمال الإفراج الجمركى عن البضائع بموانئ الإسكندرية

في ختام 2022.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ 660 مليون حالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة التحديات.. سيناريوهات مواجهات إسرائيل فى 2023

عدد سكان إسرائيل يرتفع إلى 9.6 مليون نسمة

رسميًا.. «الكنيست» يعتمد حكومة نتنياهو